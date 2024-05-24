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Захарова назвала «очередным надуваловом» мирный саммит по Украине в Швейцарии

Ведомости

Мирная конференция в Швейцарии по урегулированию на Украине – «очередное надувалово» от Госдепартамента США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о якобы опасениях президента России Владимира Путина, что июньский саммит пройдет успешно.

Захарова напомнила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной – с апреля 2022 г., когда Киев заблокировал переговорный процесс по требованию Великобритании.

«Что касается упомянутого Кулебой "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?» – сказала Захарова.

Она также назвала настоящей «формулой мира» заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что прекращение поставок Украине вооружений завершит конфликт на Украине за пару недель.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, во время которого его участники обсудят «формулу мира» Зеленского и другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств были приглашены на саммит, среди них – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия при этом на конференцию не приглашена.

Путин заявлял, что Москва не отказывалась от переговоров. Страны Запада несправедливо обвиняют Россию в неготовности к диалогу, а на Украине действует закон, который запрещает проведение переговоров с Москвой, пока пост президента занимает Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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