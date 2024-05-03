Боррель признал, что без западного оружия Украина падет за две неделиС аналогичными заявлениями неоднократно выступали и в Москве
Конфликт на Украине можно закончить за пару недель, если прекратить поставки оружия Киеву. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на лекции в колледже Святого Антония в Великобритании.
«Если я прекращу поставки оружия на Украину, она не сможет сопротивляться. Они будут вынуждены сдаться», – заявил Боррель.
Он также добавил, что не желал бы такого исхода, как и многие европейцы.
«Напротив, мы сделаем все возможное, чтобы оказать украинцам военную и политическую поддержку», – заверил Боррель.
Глава дипломатии ЕC отметил, что затянувшаяся американская помощь Киеву может иметь решающее значение «между победой и поражением».
Боррель сделал и другие заявления. В частности, он сообщил, что среди стран ЕС нет единства при выработке подхода к отношениям с Россией. По его словам, «некоторые считают ее хорошим другом». Боррель также считает, что Китай вступил на путь дружбы с Россией.
«Давайте постараемся, чтобы мы имели эту силу, когда говорим с ними. Мы также привыкли полагаться на зонтик безопасности со стороны США, но мы должны понимать, что этот зонтик может не быть всегда открытым», – сказал Боррель.
На заявление Борреля о неспособности Украины противостоять России без военной поддержки Запада отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Грандиозное признание! Вот вам и вся «формула мира» – прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», – прокомментировала слова главы европейской дипломатии Захарова.
Недавно о выделении Украине новых пакетов военной помощи объявили несколько стран Запада, самый крупный из них предоставят США. 24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы ($23,2 млрд) пойдет на пополнение арсенала США.
При этом 26 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не оказал Украине той поддержки, которую обещал. «В течение нескольких месяцев США не могли согласовать новый пакет помощи для Украины. А в Европе поставки боеприпасов намного ниже того уровня, который мы обещали обеспечить. Эти задержки имеют последствия», – сказал Столтенберг.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев еще в 2023 г. заявил, что Украина быстро проиграет в случае отсутствия военной поддержки со стороны союзников. В своем Telegram-канале он написал, что президент Украины Владимир Зеленский стал «цирковой собачкой», которая слушает указания Запада, а без денег и оружия НАТО Украина и ее лидер не смогут просуществовать и дня.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение ускоренными темпами. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку киевского режима. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва негативно относится к таким поставкам, и что они «требуют адекватного ответа». В Кремле также говорили, что западные поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине и ведут к росту жертв с украинской стороны, однако повлиять на исход спецоперации они не смогут.