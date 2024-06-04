МИД: Зеленский с союзниками лично приглашали лидеров СНГ на саммит в Швейцарию

Россию на конференцию не позвали, а от участия в саммите уже отказались ряд стран. В МИД КНР заявили, что Пекину сложно принять участие в конференции, поскольку не были выполнены требования Китая: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Саудовская Аравия также отказалась от участия в саммите, писало 2 июня агентство DPA со ссылкой на источники.