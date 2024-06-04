МИД: Зеленский с союзниками лично приглашали лидеров СНГ на саммит в Швейцарию
Президент Украины Владимир Зеленский и главы западных стран – союзников Киева лично звонили лидерам стран СНГ и просили их посетить конференцию в ШвейцариИ, но все они отказались. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.
«Была задействована "тяжелая артиллерия": Зеленский со своими западными "друзьями" принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой "сходке". Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», – сказал Галузин.
Запланированный на середину июня саммит по Украине не имеет никакого отношения к миру, считает замминистра. Он назвал предстоящее мероприятие «попыткой наспех сколотить антироссийскую коалицию и предъявить России ультиматум», а также создать видимость общемировой поддержки «формулы мира» Зеленского. Проведение таких «междусобойчиков» не способствует политическому урегулированию и «априори обречено на провал», заявил Галузин. По его информации, на встречи в Джидде, Валлетте и Давосе Украина тоже приглашала представителей СНГ, но приглашения оставались без ответа.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. США на форуме представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан, сообщал Белый дом.
Россию на конференцию не позвали, а от участия в саммите уже отказались ряд стран. В МИД КНР заявили, что Пекину сложно принять участие в конференции, поскольку не были выполнены требования Китая: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Саудовская Аравия также отказалась от участия в саммите, писало 2 июня агентство DPA со ссылкой на источники.