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Захарова: саммит в Швейцарии не имеет ничего общего с миром

Ведомости

Конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии на следующей неделе, не имеет ничего общего с миром. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФе.

«Не называйте ее мирной, она не имеет ничего общего с миром», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Захарова добавила, что участники конференции хотят поставлять вооружение Украине.

6 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Швейцарии не будет мирных переговоров. По его словам, до этого еще далеко, поскольку «Россия верит, что может достичь своих целей на поле боя». Целью саммита он назвал привлечение на сторону Украины как можно больше стран.

Конференция по Украине в Швейцарии запланирована на 15-16 июня. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщало, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие. «Известия» 7 июня писали, что на саммит намерены приехать представители только 80 стран.

От участия в конференции, в частности, отказались Китай, Мексика, Никарагуа, Бразилия и др. 3 июня в МИД КНР заявили, что неучастие страны в саммите не означает, что Пекин не поддерживает мир. Свой отказ ехать в Швейцарию страны объясняют тем, что в переговорах должны участвовать обе стороны конфликта.

Россия же на саммит приглашена не была. В Кремле сочли инициативу бесперспективной и абсурдной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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