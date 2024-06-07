Захарова: саммит в Швейцарии не имеет ничего общего с миром

6 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Швейцарии не будет мирных переговоров. По его словам, до этого еще далеко, поскольку «Россия верит, что может достичь своих целей на поле боя». Целью саммита он назвал привлечение на сторону Украины как можно больше стран.