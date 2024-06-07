Захарова: саммит в Швейцарии не имеет ничего общего с миром
Конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии на следующей неделе, не имеет ничего общего с миром. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФе.
«Не называйте ее мирной, она не имеет ничего общего с миром», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Захарова добавила, что участники конференции хотят поставлять вооружение Украине.
6 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Швейцарии не будет мирных переговоров. По его словам, до этого еще далеко, поскольку «Россия верит, что может достичь своих целей на поле боя». Целью саммита он назвал привлечение на сторону Украины как можно больше стран.
Конференция по Украине в Швейцарии запланирована на 15-16 июня. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщало, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие. «Известия» 7 июня писали, что на саммит намерены приехать представители только 80 стран.
От участия в конференции, в частности, отказались Китай, Мексика, Никарагуа, Бразилия и др. 3 июня в МИД КНР заявили, что неучастие страны в саммите не означает, что Пекин не поддерживает мир. Свой отказ ехать в Швейцарию страны объясняют тем, что в переговорах должны участвовать обе стороны конфликта.
Россия же на саммит приглашена не была. В Кремле сочли инициативу бесперспективной и абсурдной.