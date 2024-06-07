Кремль: Путин не обсуждает с партнерами их участие в саммите по Украине

3 июня издание The Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр и министр иностранных дел Индии не будут представлены на конференции по Украине в Швейцарии. При этом делегация от страны примет участие в форуме, но ее состав пока не определен. 20 марта агентство Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников, знакомых с ситуацией, также писало, что Нью-Дели сомневается в эффективности проведения мирного саммита по Украине без участия России.