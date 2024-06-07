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Кремль: Путин не обсуждает с партнерами их участие в саммите по Украине

Ведомости

Возможное участие зарубежных стран в саммите по Украине в Швейцарии не является предметом для обсуждений президента РФ Владимира Путина и его партнеров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это не тема для обсуждения президента Путина с его партнерами. Это суверенное право любой страны, но можно констатировать только одно: что очень много серьезных государств высказали свое твердое убеждение в бесперспективности обсуждения украинского кризиса без участия России», – ответил Песков на вопрос журналиста, обсуждал ли Путин возможное участие Индии в саммите с премьер-министром Нарендрой Моди во время телефонного разговора 5 июня.

Конференция по вопросу установления мира на Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского 4 июня писало, что более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие. Россию на мероприятие не пригласили.

3 июня издание The Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр и министр иностранных дел Индии не будут представлены на конференции по Украине в Швейцарии. При этом делегация от страны примет участие в форуме, но ее состав пока не определен. 20 марта агентство Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников, знакомых с ситуацией, также писало, что Нью-Дели сомневается в эффективности проведения мирного саммита по Украине без участия России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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