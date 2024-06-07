Кремль: Путин не обсуждает с партнерами их участие в саммите по Украине
Возможное участие зарубежных стран в саммите по Украине в Швейцарии не является предметом для обсуждений президента РФ Владимира Путина и его партнеров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это не тема для обсуждения президента Путина с его партнерами. Это суверенное право любой страны, но можно констатировать только одно: что очень много серьезных государств высказали свое твердое убеждение в бесперспективности обсуждения украинского кризиса без участия России», – ответил Песков на вопрос журналиста, обсуждал ли Путин возможное участие Индии в саммите с премьер-министром Нарендрой Моди во время телефонного разговора 5 июня.
Конференция по вопросу установления мира на Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского 4 июня писало, что более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие. Россию на мероприятие не пригласили.
3 июня издание The Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр и министр иностранных дел Индии не будут представлены на конференции по Украине в Швейцарии. При этом делегация от страны примет участие в форуме, но ее состав пока не определен. 20 марта агентство Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников, знакомых с ситуацией, также писало, что Нью-Дели сомневается в эффективности проведения мирного саммита по Украине без участия России.