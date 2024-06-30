Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
Переговоры Украины с Россией возможны через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Induirer.
По словам Зеленского, в случае «зернового коридора» были подписаны два зеркальных соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Россией, между которыми были ООН и Турция.
«Это сработало, честно скажу, достаточно долго работал этот зерновой коридор. <...> Так же и в [сферах] территориальной целостности, и в энергетической целостности, судоходстве может быть использована соответствующая модель. Когда страны с разных континентов, чтобы никто не говорил, что это только исключительно однобокое мероприятие, это [должны быть] не только Европа и Соединенные Штаты, наши партнеры, а также со многих континентов – также африканцы, Латинская Америка», – считает Зеленский.
Выработанный документ, если он будет устраивать Украину, также должен будет обсуждаться с представителями России, высказал мнение украинский лидер.
27 июня Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ на поле боя. Президент Украины добавил, что украинская сторона не хочет, чтобы конфликт продолжался годами и план по урегулированию необходимо предоставить ко второму мирному саммиту. При этом он сообщил, что после конференции в Швейцарии Украина не выходила на контакт с Россией. По его словам, Киев не хочет делать это «в тени» – он намерен обсудить вопрос открыто.
При этом на Украине продолжает действовать закон, запрещающий прямые переговоры с Россией.