Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников

«Это сработало, честно скажу, достаточно долго работал этот зерновой коридор. <...> Так же и в [сферах] территориальной целостности, и в энергетической целостности, судоходстве может быть использована соответствующая модель. Когда страны с разных континентов, чтобы никто не говорил, что это только исключительно однобокое мероприятие, это [должны быть] не только Европа и Соединенные Штаты, наши партнеры, а также со многих континентов – также африканцы, Латинская Америка», – считает Зеленский.