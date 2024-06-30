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Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников

Ведомости

Переговоры Украины с Россией возможны через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Induirer.

По словам Зеленского, в случае «зернового коридора» были подписаны два зеркальных соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Россией, между которыми были ООН и Турция.

«Это сработало, честно скажу, достаточно долго работал этот зерновой коридор. <...> Так же и в [сферах] территориальной целостности, и в энергетической целостности, судоходстве может быть использована соответствующая модель. Когда страны с разных континентов, чтобы никто не говорил, что это только исключительно однобокое мероприятие, это [должны быть] не только Европа и Соединенные Штаты, наши партнеры, а также со многих континентов – также африканцы, Латинская Америка», – считает Зеленский.

Выработанный документ, если он будет устраивать Украину, также должен будет обсуждаться с представителями России, высказал мнение украинский лидер.

27 июня Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ на поле боя. Президент Украины добавил, что украинская сторона не хочет, чтобы конфликт продолжался годами и план по урегулированию необходимо предоставить ко второму мирному саммиту. При этом он сообщил, что после конференции в Швейцарии Украина не выходила на контакт с Россией. По его словам, Киев не хочет делать это «в тени» – он намерен обсудить вопрос открыто.

При этом на Украине продолжает действовать закон, запрещающий прямые переговоры с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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