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Орбан предложил Зеленскому подумать о прекращении огня для переговоров

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в Киев попросил президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня. По его словам, это позволит ускорить начало мирных переговоров. Видеозапись его выступления на совместной пресс-конференции Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира. <…> Эти инициативы требуют много времени именно из-за правил международной дипломатии, они очень усложнены. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, сделать перерыв, прекратить огонь и потом продолжить переговоры. Ведь прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», – сказал Орбан.

Что именно ответил Зеленский, премьер-министр не уточнил, но добавил, что благодарен за его «откровенное мнение по этому вопросу».

Визит Орбана в Киев состоялся впервые после начала Россией спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Политик пояснил, что его приезд связан с тем, что Венгрия как председательствующая страна в Совете Евросоюза должна решать стоящие перед объединением проблемы. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским Орбан отметил, что конфликт, «в котором живет Украина», существенно влияет и на безопасность Европы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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