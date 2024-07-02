Орбан предложил Зеленскому подумать о прекращении огня для переговоров

«Мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира. <…> Эти инициативы требуют много времени именно из-за правил международной дипломатии, они очень усложнены. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, сделать перерыв, прекратить огонь и потом продолжить переговоры. Ведь прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», – сказал Орбан.