Орбан предложил Зеленскому подумать о прекращении огня для переговоров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в Киев попросил президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня. По его словам, это позволит ускорить начало мирных переговоров. Видеозапись его выступления на совместной пресс-конференции Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.
«Мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира. <…> Эти инициативы требуют много времени именно из-за правил международной дипломатии, они очень усложнены. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, сделать перерыв, прекратить огонь и потом продолжить переговоры. Ведь прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», – сказал Орбан.
Что именно ответил Зеленский, премьер-министр не уточнил, но добавил, что благодарен за его «откровенное мнение по этому вопросу».
Визит Орбана в Киев состоялся впервые после начала Россией спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Политик пояснил, что его приезд связан с тем, что Венгрия как председательствующая страна в Совете Евросоюза должна решать стоящие перед объединением проблемы. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским Орбан отметил, что конфликт, «в котором живет Украина», существенно влияет и на безопасность Европы.