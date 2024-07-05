Орбан заявил о большой разнице между позициями Москвы и Киева
Позиции Москвы и Киева по урегулированию конфликта далеки друг от друга, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам поочередных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
В своем выступлении после встречи с Путиным в Москве Орбан отметил, что за последние два года практически не осталось государств, которые могли бы иметь контакт с обеими сторонами украинского конфликта. По его словам, Венгрия стала одной из немногих таких стран.
«Именно поэтому на неделе я был в Киеве и поэтому сейчас я нахожусь в Москве. Я по опыту понял, что позиции очень далеки друг от друга», – сказал Орбан.
Премьер-министр отметил, что необходимо совершить «очень много шагов» для того, чтобы приблизиться к завершению конфликта.
«Однако же важнейший шаг мы сделали – установили контакт. Буду работать и дальше в этом направлении», – добавил он.
5 июля Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Визит состоялся спустя три дня после поездки венгерского премьера в Киев. Он отмечал, что прибыл в Россию с мирной миссией. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявлял, что Орбан не координировал с ЕК визит в Россию, посещение премьером Венгрии Москвы подрывает единство Евросоюза.
2 июля Орбан на встрече с Зеленским попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев отверг инициативу.