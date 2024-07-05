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Орбан заявил о большой разнице между позициями Москвы и Киева

Ведомости

Позиции Москвы и Киева по урегулированию конфликта далеки друг от друга, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам поочередных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

В своем выступлении после встречи с Путиным в Москве Орбан отметил, что за последние два года практически не осталось государств, которые могли бы иметь контакт с обеими сторонами украинского конфликта. По его словам, Венгрия стала одной из немногих таких стран.

«Именно поэтому на неделе я был в Киеве и поэтому сейчас я нахожусь в Москве. Я по опыту понял, что позиции очень далеки друг от друга», – сказал Орбан.

Премьер-министр отметил, что необходимо совершить «очень много шагов» для того, чтобы приблизиться к завершению конфликта.

«Однако же важнейший шаг мы сделали – установили контакт. Буду работать и дальше в этом направлении», – добавил он.

5 июля Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Визит состоялся спустя три дня после поездки венгерского премьера в Киев. Он отмечал, что прибыл в Россию с мирной миссией. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявлял, что Орбан не координировал с ЕК визит в Россию, посещение премьером Венгрии Москвы подрывает единство Евросоюза.

2 июля Орбан на встрече с Зеленским попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев отверг инициативу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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