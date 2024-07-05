Путин и Орбан выступили с заявлением после переговоров в Москве

Путин напомнил о своих предложениях по мирному урегулированию на Украине. По его словам, это должно быть не просто перемирие или пауза, которую мог бы использовать Киев, а полное и окончательное завершение конфликта. Речь идет о полном выводе всех войск из четырех новых регионов и других условиях, которые могут стать предметом для совместной работы.