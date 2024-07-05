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Путин и Орбан выступили с заявлением после переговоров в Москве

Встреча продлилась более двух с половиной часов
Дарья Снегова
Владимир Кулагин
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлением по итогам переговоров в Кремле. Предшествующая заявлению беседа двух лидеров продлилась более 2,5 часа.

Открывая выступление, Путин назвал переговоры насыщенными и напомнил о сотрудничестве РФ и Венгрии в энергетической сфере, медицине, фарминдустрии.

Путин назвал «обстоятельным и честным» обмен мнениями по международным вопросам, в том числе по украинскому конфликту и его урегулированию. По словам Путина, Орбан рассказал о своих переговорах в Киеве.

Президент РФ еще раз подчеркнул приверженность политико-дипломатическому разрешению конфликта, но противоположная сторона не желает решать проблему таким способом. Киев, по словам Путина, использует свой народ в качестве тарана для противостояния с Россией. В Киеве не готовы отказаться от ведения боевых действий «до победного конца». Также в Киеве не хотят отменять военное положение и, соответсвенно, проводить последующие президентские выборы. Шансы победить для «украинских правителей», по мнению Путина, «близки к нулю».

Путин напомнил о своих предложениях по мирному урегулированию на Украине. По его словам, это должно быть не просто перемирие или пауза, которую мог бы использовать Киев, а полное и окончательное завершение конфликта. Речь идет о полном выводе всех войск из четырех новых регионов и других условиях, которые могут стать предметом для совместной работы.

Путин также рассказал о беседе с Орбаном по состоянию отношений с Евросоюзом, которые находятся «на низшей точке». По его словам, говорили о будущей архитектуре безопасности в Европе.

Президент назвал переговоры своевременными и выразил признательность Орбану за посещение Москвы. РФ воспринимает это как попытку восстановить диалог и придать ему дополнительный импульс.

Орбан в свою очередь отметил важность встречи в то время, когда Европе «нужен мир». По его словам, существование в «тени» конфликта в Европе вызывает «огромные сложности» – это оказывает влияние на экономический рост и конкурентоспособность.

«За последние два с половиной года мы поняли, что без дипломатии, без каналов связи мы не достигнем мира. Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способ достижения мира я сегодня обсуждал с господином президентом», – пояснил Орбан.

Венгерский премьер рассказал, что «хотел узнать, какой путь самый короткий» к достижению мира, хотел услышать и услышал мнение Путина по трем вопросам: что он думает о имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, а также о видении Европы после завершения конфликта. Орбан поблагодарил Путина за открытую и честную беседу.

Орбан отметил, что позиции Киева и Москвы очень далеки друг от друга и нужно сделать очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению конфликта.

«Однако же важнейший шаг мы сделали: установили контакт. И я буду работать и дальше в этом направлении», – резюмировал Орбан.

5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.

На открытии встречи Путин заявил, что намерен изложить видение Москвы по мирному урегулированию на Украине и выслушать его предложения. Орбан в ответ напомнил, что число стран, готовых поговорить с обеими стронами конфликта, «стремительно кончается». По его мнению, Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет поговорить со всеми.

Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Орбан не координировал с Еврокомиссией свою поездку в Россию, его визит в Москву подрывает единство Евросоюза.

В МИД Украины заявили, что решение Орбана приехать на переговоры с Путиным было принято венгерской стороной без согласования или координации со страной. В ведомстве уточнили, что считают «формулу мира» президента Владимира Зеленского «единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира», а формат «саммита мира» – ключевой площадкой для поиска путей его восстановления.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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