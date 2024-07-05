Путин и Орбан обменялись мнениями по конфликту на Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели открытый обмен мнениями по международным проблемам, в том числе по Украине.
«Состоялся достаточно обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальным международным вопросам. В том числе и по украинскому конфликту», – сказал президент после переговоров с венгерским премьером в Москве.
По словам Путина, переговоры были полезными, хотя Орбан «излагал позицию с западной точки зрения».
«Но мы признательны премьер-министру, воспринимаем это как попытку возобновить диалог с Европой», – подчеркнул президент.
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву – через три дня после визита в Киев. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля Орбан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.
1 июля началось председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое продлится до 31 декабря. Орбан уточнял, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.