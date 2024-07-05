Путин и Орбан обменялись мнениями по конфликту на Украине

5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву – через три дня после визита в Киев. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля Орбан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.