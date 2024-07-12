НАТО впервые ополчилось на Китай за его отношение к Москве и Киеву

Антикитайская направленность декларации появилась под давлением США, чтобы обосновать дальнейшие военно-политические шаги в АТР, продолжает Кашин. Таковыми могут быть отправка дополнительных натовских вооруженных сил в АТР и активизация военного сотрудничества со странами, граничащими с Китаем. Кроме того, антикитайская риторика усилена с целью консолидации Европы вокруг США в вопросах сдерживания Китая. Китайская дипломатия на европейском направлении ведется с целью ослабления связки США – Евросоюз, чтобы минимизировать последствия наложенных американцами торгово-экономических и технологических ограничений, но Пекин пока добился скромных результатов, считает Кашин. «Иногда китайцам это удавалось – например, во время визита французского президента Эмманюэля Макрона в Китай в апреле 2023 г., после чего от него звучали политические заявления о необходимости самостоятельной европейской политики в Восточной Азии. Но в итоге жесткая блоковая дисциплина НАТО взяла вверх», – заключает эксперт.