НАТО впервые ополчилось на Китай за его отношение к Москве и Киеву

НАТО впервые ополчилось на Китай за его отношение к Москве и КиевуЭто может быть прологом к новым военно-политическим шагам блока в Азии
Китай не извлекает выгоду из украинского конфликта и не будет поставлять оружие какой-либо из его сторон, а НАТО поддерживает свое существование за счет создания «вымышленных врагов», заявил в ответ 11 июля на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. «Без каких-либо доказательств НАТО продолжает распространять ложь, сфабрикованную США, открыто очернять Китай, сеять раздор между КНР и Европой, подрывать сотрудничество Китая и ЕС», – сказал представитель Пекина, назвав альянс «пережитком холодной войны».
Линь напомнил о сохраняющихся торгово-экономических отношениях стран Запада с Россией: «Мы видим, что США и их союзники до сих пор не прервали торговлю с Россией. В прошлом году объем торговли между ними и Россией превысил $130 млрд, что составляет 18% объема внешней торговли России». Наконец, китайские дипломаты несколько раз за последние сутки призвали НАТО не проецировать свою политику на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и оставаться в рамках региональной оборонительной организации.
В принятой на саммите НАТО в Вашингтоне (на котором были и представители Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи) декларации действия Китая описываются в максимально жестком для истории альянса ключе. Там говорится, что заявленные КНР амбиции и «политика принуждения» продолжают бросать вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО. А стратегическое партнерство между Россией и КНР и их «взаимоусиливающие попытки подорвать и изменить международный порядок, основанный на правилах», – причина глубокой озабоченности в Брюсселе.
КНР названа решающим фактором, который якобы способствует конфликту на Украине через «так называемое партнерство без ограничений и широкомасштабную поддержку» России. Еще 18 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Китай не изменит свою политику в отношении спецоперации России на Украине, то ему придется столкнуться «с последствиями». Он явно намекал на возможность разрыва связей с Европой, так как КНР, по его словам, пытается сохранить тесные связи с ней одновременно с поддержкой России.
В НАТО обеспокоились «вредоносной» деятельностью Китая в киберпространстве, покорением космоса и расширением ядерного арсенала. «Мы призываем КНР участвовать в обсуждениях по снижению стратегических рисков», – призывали к столу переговоров китайцев в Брюсселе.
Пекин из-за опасений вторичных санкций со стороны Запада ужесточил правила денежных переводов между экономическими субъектами двух стран, но продолжает сотрудничать с Москвой в других сферах, поскольку сохранение контактов с Россией отвечает китайским интересам, говорит программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Кроме того, КНР позиционирует себя в качестве потенциального миротворца в украинском кризисе.
Саммит не приведет к пересмотру российско-китайских отношений, соглашается директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Ухудшение отношений Китая и стран НАТО началось задолго до спецоперации на Украине и носит системный характер: Запад не устраивает избранная китайцами модель развития своей экономики. «В Пекине прекрасно понимают, что, даже если они пересмотрят свои отношения с Москвой, общая антикитайская направленность политики США и их союзников не изменится. Кроме того, они опасаются, что в случае ослабления позиций РФ у противника появится больше возможностей давить на Китай», – объяснил эксперт.
Антикитайская направленность декларации появилась под давлением США, чтобы обосновать дальнейшие военно-политические шаги в АТР, продолжает Кашин. Таковыми могут быть отправка дополнительных натовских вооруженных сил в АТР и активизация военного сотрудничества со странами, граничащими с Китаем. Кроме того, антикитайская риторика усилена с целью консолидации Европы вокруг США в вопросах сдерживания Китая. Китайская дипломатия на европейском направлении ведется с целью ослабления связки США – Евросоюз, чтобы минимизировать последствия наложенных американцами торгово-экономических и технологических ограничений, но Пекин пока добился скромных результатов, считает Кашин. «Иногда китайцам это удавалось – например, во время визита французского президента Эмманюэля Макрона в Китай в апреле 2023 г., после чего от него звучали политические заявления о необходимости самостоятельной европейской политики в Восточной Азии. Но в итоге жесткая блоковая дисциплина НАТО взяла вверх», – заключает эксперт.