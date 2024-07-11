В Кремле заявили, что НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине

Представитель Кремля напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, но в то же время неясно, «что может быть на столе обсуждения», учитывая, что для России недопустимо присоединение Украины к НАТО, а альянс при этом закрепил это обещание в документе по итогам саммита.