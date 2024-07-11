В Кремле заявили, что НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине

В Кремле заявили, что НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на УкраинеПланы альянса принять Киев связаны с желанием нанести России поражение, заявил Песков
НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине, планы принять Украину связаны с желанием нанести России поражение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Решение НАТО, что Украина обязательно станет со временем членом этого альянса, то очевидно, что альянс преследует одну из главных своих целей – это подавление России, нанесение России стратегического поражения», – сказал он.
По словам Пескова, Североатлантический альянс был создан «в эпоху конфронтации и с целью поддержания конфронтации», итоговой декларацией блок лишь вновь подтвердил свою суть. Представитель Кремля обратил внимание, что военная инфраструктура НАТО постоянно поступательно приближается к границам России. Сложившаяся ситуация – «серьезная угроза национальной безопасности» страны.
Это обязывает Москву глубоко анализировать принятые решения и прошедшие дискуссии на саммите НАТО и требует продуманных ответных мер для «контрсдерживания» блока. Представитель Кремля уточнил, что работа по пересмотру ядерной доктрины не единственная мера, которая может быть принята.
Де-факто НАТО полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины, констатировал Песков. Он подчеркнул, что Россия имеет дело «с очень мощным альянсом государств, которые проводят враждебную политику по отношению к нам и не скрывают этого».
Комментируя публикацию Bloomberg о возможном проведении нового саммита по Украине в Саудовской Аравии, на котором присутствовали бы как представители России, так и Украины, Песков заявил, что никакой точной информации на этот счет сейчас нет.
«Нет понимания, о какой повестке дня может идти речь. Место проведения – это важно, но это вторично», – пояснил он.
Представитель Кремля напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, но в то же время неясно, «что может быть на столе обсуждения», учитывая, что для России недопустимо присоединение Украины к НАТО, а альянс при этом закрепил это обещание в документе по итогам саммита.
В коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне подчеркивается, что «будущее Украины – в НАТО». Также страны альянса заявили, что продолжат поддерживать Киев «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». В декларации подтверждается, что страны – члены блока пригласят Украину, когда союзники согласятся и будут выполнены условия для этого.
Кроме того, страны НАТО называют Россию в документе угрозой в долгосрочной перспективе из-за расширения военного потенциала. При этом отмечается, что блок не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для РФ. Альянс также выразил готовность поддерживать каналы связи с Москвой. На саммите НАТО в 2025 г. страны-члены намерены разработать рекомендации по стратегическому подходу к России, сказано в коммюнике.