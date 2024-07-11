Медведев призвал «сделать все» для исчезновения Украины и НАТО

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Одной из причин президент РФ Владимир Путин назвал угрозу вступления Украины в НАТО. В октябре 2023 г. он отмечал, что Россия никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз, но всегда была против ее вступления в Североатлантический альянс.