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Медведев призвал «сделать все» для исчезновения Украины и НАТО

Ведомости

Из итоговой декларации НАТО следует, что Россия должна сделать все, чтобы стремление Украины в альянс обернулось исчезновением как самой Украины, так и НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы “необратимый путь Украины” в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», – написал он. 

Таким образом Медведев отреагировал на коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. В документе подчеркивается, что «будущее Украины – в НАТО». Также страны альянса заявили, что продолжат поддерживать Киев «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». В декларации подтверждается, что страны - члены блока пригласят Украину, когда союзники согласятся и будут выполнены условия для этого.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Одной из причин президент РФ Владимир Путин назвал угрозу вступления Украины в НАТО. В октябре 2023 г. он отмечал, что Россия никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз, но всегда была против ее вступления в Североатлантический альянс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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