Медведев призвал «сделать все» для исчезновения Украины и НАТО
Из итоговой декларации НАТО следует, что Россия должна сделать все, чтобы стремление Украины в альянс обернулось исчезновением как самой Украины, так и НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы “необратимый путь Украины” в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», – написал он.
Таким образом Медведев отреагировал на коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. В документе подчеркивается, что «будущее Украины – в НАТО». Также страны альянса заявили, что продолжат поддерживать Киев «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». В декларации подтверждается, что страны - члены блока пригласят Украину, когда союзники согласятся и будут выполнены условия для этого.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Одной из причин президент РФ Владимир Путин назвал угрозу вступления Украины в НАТО. В октябре 2023 г. он отмечал, что Россия никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз, но всегда была против ее вступления в Североатлантический альянс.