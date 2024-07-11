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Страны НАТО разработают рекомендации по политике в отношении России

Ведомости

На следующем саммите НАТО будут разработаны рекомендации по стратегическому подходу к России. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО, который проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

«На нашем следующем саммите мы разработаем рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учетом меняющейся обстановки в области безопасности», – сказано в документе.

Страны альянса подчеркнули, что готовы «сдерживать и оспаривать» действия России, а также противодействовать ее «дестабилизирующей деятельности» в отношении НАТО и союзников блока.

В декларации Россия называется угрозой НАТО в долгосрочной перспективе из-за расширения военного потенциала. При этом страны НАТО отметили, что блок не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Москвы. Альянс выразил готовность поддерживать каналы связи с Москвой.

Подчеркивается, что «будущее Украины – в НАТО». Как утверждается в документе, Украина «становится все более совместимой и политически интегрированной» с альянсом.

9 июля, открывая саммит НАТО в Вашингтоне, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал победу России в конфликте на Украине «самым большим риском» для НАТО. По его словам, такой исход «придаст смелости» президенту РФ Владимиру Путину и другим лидерам в Иране, Северной Корее и Китае. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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