Страны НАТО разработают рекомендации по политике в отношении России
На следующем саммите НАТО будут разработаны рекомендации по стратегическому подходу к России. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО, который проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.
«На нашем следующем саммите мы разработаем рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учетом меняющейся обстановки в области безопасности», – сказано в документе.
Страны альянса подчеркнули, что готовы «сдерживать и оспаривать» действия России, а также противодействовать ее «дестабилизирующей деятельности» в отношении НАТО и союзников блока.
В декларации Россия называется угрозой НАТО в долгосрочной перспективе из-за расширения военного потенциала. При этом страны НАТО отметили, что блок не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Москвы. Альянс выразил готовность поддерживать каналы связи с Москвой.
Подчеркивается, что «будущее Украины – в НАТО». Как утверждается в документе, Украина «становится все более совместимой и политически интегрированной» с альянсом.
9 июля, открывая саммит НАТО в Вашингтоне, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал победу России в конфликте на Украине «самым большим риском» для НАТО. По его словам, такой исход «придаст смелости» президенту РФ Владимиру Путину и другим лидерам в Иране, Северной Корее и Китае.