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Орбан посетовал на возрастающую роль НАТО в украинском конфликте

Ведомости

Роль НАТО в украинском конфликте возрастет, что является опасным и безответственным поведением со стороны альянса. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях натовского саммита в Вашингтоне.

Он пояснил, что блок изначально создавался для того, чтобы защищать своих членов, однако теперь он движется в другом направлении, который не соответствует первоначальным целям.

«Она [НАТО] все больше и больше ведет себя как военная организация, и одним из признаков этого является усиливающаяся роль в российско-украинском конфликте. Мы считаем, что такое поведение опасно и даже безответственно, потому что никто не знает, чем это может закончиться», – заявил Орбан, его видеообращение опубликовано в соцсети Х.

Венгерский премьер добавил, что на его взгляд, Североатлантический альянс должен стремиться к миру, и Венгрия намерена работать в этом направлении.

До этого Орбан посетил Украину, Россию и Китай, где он провел переговоры на тему украинского конфликта и путей его разрешения.

12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. При этом Венгрия получила от НАТО гарантии, что ей не придется участвовать в усилиях НАТО по долгосрочной помощи Украине. В обмен Будапешт пообещал не блокировать инициативы по поддержке Киева внутри организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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