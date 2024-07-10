Орбан посетовал на возрастающую роль НАТО в украинском конфликте
Роль НАТО в украинском конфликте возрастет, что является опасным и безответственным поведением со стороны альянса. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях натовского саммита в Вашингтоне.
Он пояснил, что блок изначально создавался для того, чтобы защищать своих членов, однако теперь он движется в другом направлении, который не соответствует первоначальным целям.
«Она [НАТО] все больше и больше ведет себя как военная организация, и одним из признаков этого является усиливающаяся роль в российско-украинском конфликте. Мы считаем, что такое поведение опасно и даже безответственно, потому что никто не знает, чем это может закончиться», – заявил Орбан, его видеообращение опубликовано в соцсети Х.
Венгерский премьер добавил, что на его взгляд, Североатлантический альянс должен стремиться к миру, и Венгрия намерена работать в этом направлении.
До этого Орбан посетил Украину, Россию и Китай, где он провел переговоры на тему украинского конфликта и путей его разрешения.
12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. При этом Венгрия получила от НАТО гарантии, что ей не придется участвовать в усилиях НАТО по долгосрочной помощи Украине. В обмен Будапешт пообещал не блокировать инициативы по поддержке Киева внутри организации.