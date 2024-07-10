Орбан посетовал на возрастающую роль НАТО в украинском конфликте

«Она [НАТО] все больше и больше ведет себя как военная организация, и одним из признаков этого является усиливающаяся роль в российско-украинском конфликте. Мы считаем, что такое поведение опасно и даже безответственно, потому что никто не знает, чем это может закончиться», – заявил Орбан, его видеообращение опубликовано в соцсети Х.