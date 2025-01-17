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Минобороны сообщило об освобождении 63% занятой ВСУ территории Курской области

Российские войска вернули под контроль 801 кв. км
Екатерина Щербинина
Станислав Красильников / РИА Новости
Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска освободили в Курской области около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой вооруженными силами Украины (ВСУ) после вторжения в августе 2024 г. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов», – говорится в сообщении.

Из сводки Минобороны следует, что изначально ВСУ заняли 1268 кв. км в Курской области, следовательно, сейчас под их контролем остается 467 кв. км.

За две недели января бойцы российской группировки войск «Север» освободили четыре населенных пункта – Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое в Суджанском районе. Кроме того, была отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин. По данным Минобороны РФ, противник предпринял ее с целью остановить наступление российских войск и вырваться из зоны блокирования.

С начала месяца ВСУ потеряли на Курском направлении более 5600 человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, утверждает российское ведомство.

24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

Новый виток эскалации российско-украинского конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ прорвали госграницу и вторглись в Курскую область. В регионе был введен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 9 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что местонахождение 517 жителей субъекта, пропавших после вторжения, до сих пор остается неизвестным. Минобороны РФ сообщает, что общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 52 450 военных.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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