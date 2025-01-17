Минобороны сообщило об освобождении 63% занятой ВСУ территории Курской области

Новый виток эскалации российско-украинского конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ прорвали госграницу и вторглись в Курскую область. В регионе был введен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 9 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что местонахождение 517 жителей субъекта, пропавших после вторжения, до сих пор остается неизвестным. Минобороны РФ сообщает, что общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 52 450 военных.