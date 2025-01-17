Минобороны сообщило об освобождении 63% занятой ВСУ территории Курской области

Минобороны сообщило об освобождении 63% занятой ВСУ территории Курской областиРоссийские войска вернули под контроль 801 кв. км
Российские войска освободили в Курской области около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой вооруженными силами Украины (ВСУ) после вторжения в августе 2024 г. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов», – говорится в сообщении.
Из сводки Минобороны следует, что изначально ВСУ заняли 1268 кв. км в Курской области, следовательно, сейчас под их контролем остается 467 кв. км.
За две недели января бойцы российской группировки войск «Север» освободили четыре населенных пункта – Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое в Суджанском районе. Кроме того, была отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин. По данным Минобороны РФ, противник предпринял ее с целью остановить наступление российских войск и вырваться из зоны блокирования.
С начала месяца ВСУ потеряли на Курском направлении более 5600 человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, утверждает российское ведомство.
24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации российско-украинского конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ прорвали госграницу и вторглись в Курскую область. В регионе был введен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 9 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что местонахождение 517 жителей субъекта, пропавших после вторжения, до сих пор остается неизвестным. Минобороны РФ сообщает, что общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 52 450 военных.