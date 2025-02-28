Трамп выразил уверенность в возможности прочного мира на Украине

«Я думаю, что у нас будет очень хорошая встреча завтра утром. Мы отлично поладим. Мы очень уважаем его. Я очень его уважаю. Мы предоставили ему много оборудования и много денег, они сражались очень храбро, как ни посмотри. Кто-то должен использовать это оборудование, и в этом смысле они проявили настоящую храбрость», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов собирается ли он извиниться перед Зеленским за то, что ранее назвал его «диктатором».