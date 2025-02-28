Трамп выразил уверенность в возможности прочного мира на Украине

Трамп выразил уверенность в возможности прочного мира на УкраинеПо его словам, сделка по Украине либо будет скоро, либо не будет вообще
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирная сделка по Украине либо будет достигнута довольно быстро, либо ее не будет совсем.
«Я думаю, что это будет прочный мир. И надеюсь, что он будет достигнут быстро. Если это не произойдет быстро, возможно, это не случится вообще», – сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Трамп подчеркнул, что не хочет тратить миллиарды долларов на «бессмысленный» конфликт на Украине которого «никогда не должно было быть».
По словам президента США, его администрация усердно работает над прекращением конфликта в Украине, и процесс движется «быстро». «Мы очень усердно работаем. Я думаю, что мы добились большого прогресса, и, на мой взгляд, все идет довольно быстро», – сказал Трамп.
27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что начавшееся взаимодействие с новой администрацией США вселяет надежды, поскольку американские партнеры демонстрируют прагматизм и настрой на решение накопившихся проблем, а также отказываются от «идеологических клише» своих предшественников, которые и привели к кризису всей системы международных отношений.
Он отметил, что следующим шагом, который США хотят предпринять в отношении конфликта в Украине, является «вполне достижимое» перемирие, которое может быть достигнуто в короткие сроки.
Трамп заявил журналистам, что поддерживает ст. 5 Устава НАТО, но не считает, что она будет применена на Украине в случае отправки туда европейских миротворцев. «Я поддерживаю [статью 5]. Но я не думаю, что у нас будет причина для ее применения. Я считаю, что у нас будет очень успешный мир, прочный мир, и, надеюсь, он будет достигнут быстро», – сказал он.
Во время пресс-конференции Трамп объявил, что в пятницу утром президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон для подписания соглашения по ресурсам. Встреча в Белом доме назначена на 11:00 по местному времени (19:00 мск).
19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Выборы в стране не проводятся в связи с действующим с февраля 2022 г. военным положением. Тогда же он заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться.
Ранее 27 февраля журналисты спросили Трампа, считает ли он по-прежнему Зеленского диктатором, Трамп ответил: «Я говорил так?» Он также отметил, что его отношения с украинским президентом стали более напряженными.
«Я думаю, что у нас будет очень хорошая встреча завтра утром. Мы отлично поладим. Мы очень уважаем его. Я очень его уважаю. Мы предоставили ему много оборудования и много денег, они сражались очень храбро, как ни посмотри. Кто-то должен использовать это оборудование, и в этом смысле они проявили настоящую храбрость», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов собирается ли он извиниться перед Зеленским за то, что ранее назвал его «диктатором».
Трамп подчеркнул, что сделка по природным ресурсам сделает США главным партнером Украины в разработке украинских полезных ископаемых, редкоземельных металлов, нефти и газа.
«Это будет замечательно для Украины. Это такой масштабный проект экономического развития. Так что это будет выгодно для обеих стран», – сказал он.