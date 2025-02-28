Великобритания предоставит Украине беспрецедентный объем военной помощи

Трамп в рамках проходящей пресс-конференции заявил, что конфликт на Украине закончится «довольно скоро» или не закончится никогда. «Я думаю, что мы достигли большого прогресса [на переговорах по Украине], и я думаю, что он движется довольно быстро. Это либо произойдет довольно скоро, либо не произойдет вообще», – сказал он.