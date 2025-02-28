Великобритания предоставит Украине беспрецедентный объем военной помощи
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна поставит Украине больше военной помощи, «чем когда-либо ранее». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
«В эту новую эпоху вы правы в том, что Европа должна активизироваться. Великобритания делает все возможное», – сказал Стармер, подчеркнув, что Великобритания также увеличивает расходы на оборону. Его слова передает Reuters.
Он сказал, что Соединенное королевство готово отправить сухопутные войска и ВВС для обеспечения мира на Украине в рамках урегулирования конфликта. «Это поддержит [мирное] соглашение, заключенное совместно с нашими союзниками», – подчеркнул Стармер.
Трамп в рамках проходящей пресс-конференции заявил, что конфликт на Украине закончится «довольно скоро» или не закончится никогда. «Я думаю, что мы достигли большого прогресса [на переговорах по Украине], и я думаю, что он движется довольно быстро. Это либо произойдет довольно скоро, либо не произойдет вообще», – сказал он.
На переговорах со Стармером Трамп уточнил, что, прежде чем создавать миротворческие силы, необходимо заключить сделку об урегулировании конфликта, достичь которой пока не удалось.