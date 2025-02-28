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Великобритания предоставит Украине беспрецедентный объем военной помощи

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна поставит Украине больше военной помощи, «чем когда-либо ранее». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«В эту новую эпоху вы правы в том, что Европа должна активизироваться. Великобритания делает все возможное», – сказал Стармер, подчеркнув, что Великобритания также увеличивает расходы на оборону. Его слова передает Reuters.

Он сказал, что Соединенное королевство готово отправить сухопутные войска и ВВС для обеспечения мира на Украине в рамках урегулирования конфликта. «Это поддержит [мирное] соглашение, заключенное совместно с нашими союзниками», – подчеркнул Стармер.

Трамп в рамках проходящей пресс-конференции заявил, что конфликт на Украине закончится «довольно скоро» или не закончится никогда. «Я думаю, что мы достигли большого прогресса [на переговорах по Украине], и я думаю, что он движется довольно быстро. Это либо произойдет довольно скоро, либо не произойдет вообще», – сказал он.

На переговорах со Стармером Трамп уточнил, что, прежде чем создавать миротворческие силы, необходимо заключить сделку об урегулировании конфликта, достичь которой пока не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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