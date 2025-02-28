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Трамп указал на нехватку солдат в ВСУ

Американский лидер также заявил о неблагодарности Киева и пригрозил выходом США из переговоров
Ведомости

Украина теряет солдат, в ВСУ наблюдается нехватка живой силы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Зеленский отклонил заявления Трампа о том, что украинские города превратились в руины за три года боевых действий. «Люди умирают, у вас не хватает солдат», – ответил Трамп.

Далее американский лидер указал, что Киев «играет в азартные игры с третьей мировой войной» и украинские власти «должны быть благодарны» Вашингтону. Трамп заявил Зеленскому, либо тот «пойдет на сделку», либо США «выходят из игры».

28 февраля президент Украины Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом. В ходе беседы с журналистами перед началом встречи Трамп заявил, что стороны уже обозначили рамки будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Он сообщил, что у него также состоялись «очень продуктивные» обсуждения по урегулированию конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский президент заявлял, что Москва готова к переговорам. 14 июня прошлого года Путин озвучил условия РФ – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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