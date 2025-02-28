Трамп указал на нехватку солдат в ВСУ

Трамп указал на нехватку солдат в ВСУАмериканский лидер также заявил о неблагодарности Киева и пригрозил выходом США из переговоров
Украина теряет солдат, в ВСУ наблюдается нехватка живой силы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Зеленский отклонил заявления Трампа о том, что украинские города превратились в руины за три года боевых действий. «Люди умирают, у вас не хватает солдат», – ответил Трамп.
Далее американский лидер указал, что Киев «играет в азартные игры с третьей мировой войной» и украинские власти «должны быть благодарны» Вашингтону. Трамп заявил Зеленскому, либо тот «пойдет на сделку», либо США «выходят из игры».
28 февраля президент Украины Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом. В ходе беседы с журналистами перед началом встречи Трамп заявил, что стороны уже обозначили рамки будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Он сообщил, что у него также состоялись «очень продуктивные» обсуждения по урегулированию конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным.
Российский президент заявлял, что Москва готова к переговорам. 14 июня прошлого года Путин озвучил условия РФ – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.