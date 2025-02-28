Трамп указал на нехватку солдат в ВСУ

28 февраля президент Украины Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом. В ходе беседы с журналистами перед началом встречи Трамп заявил, что стороны уже обозначили рамки будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Он сообщил, что у него также состоялись «очень продуктивные» обсуждения по урегулированию конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным.