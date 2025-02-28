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Трамп: стороны обозначили рамки будущего мирного соглашения России и Украины

Ведомости

Рамки будущего мирного соглашения между Россией и Украиной обозначены, стороны должны договориться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает корреспондент «Ведомостей».

«Нам нужно договориться о [мирной] сделке, но мы уже обозначили ее рамки, и я думаю, что что-то может получиться», – сказал американский президент. Он уточнил, что находится «по середине» в отношении этого конфликта, отметив, что «хочет завершить все это».

Трамп сообщил, что у него также состоялись «очень продуктивные» обсуждения по урегулированию конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы постараемся привести это к такому результату, который устроит и вас [Украину], и его».

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом. Предполагается, что речь на переговорах будет идти о соглашении Вашингтона и Киева по добыче редкоземельных металлов на Украине. Трамп сообщил, что Вашингтон с «нетерпением» ждет возможности получить доступ к этим природным ресурсам.

12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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