Трамп: стороны обозначили рамки будущего мирного соглашения России и Украины

«Нам нужно договориться о [мирной] сделке, но мы уже обозначили ее рамки, и я думаю, что что-то может получиться», – сказал американский президент. Он уточнил, что находится «по середине» в отношении этого конфликта, отметив, что «хочет завершить все это».