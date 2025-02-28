Трамп: стороны обозначили рамки будущего мирного соглашения России и Украины
Рамки будущего мирного соглашения между Россией и Украиной обозначены, стороны должны договориться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает корреспондент «Ведомостей».
«Нам нужно договориться о [мирной] сделке, но мы уже обозначили ее рамки, и я думаю, что что-то может получиться», – сказал американский президент. Он уточнил, что находится «по середине» в отношении этого конфликта, отметив, что «хочет завершить все это».
Трамп сообщил, что у него также состоялись «очень продуктивные» обсуждения по урегулированию конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы постараемся привести это к такому результату, который устроит и вас [Украину], и его».
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом. Предполагается, что речь на переговорах будет идти о соглашении Вашингтона и Киева по добыче редкоземельных металлов на Украине. Трамп сообщил, что Вашингтон с «нетерпением» ждет возможности получить доступ к этим природным ресурсам.
12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.