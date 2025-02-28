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Bloomberg: иностранные инвесторы ищут пути для вложений в российские активы

Ведомости

После возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном международные инвесторы проявили повышенный интерес к активам, связанным с Россией. Несмотря на санкции, они ищут способы приобрести российские акции через альтернативные площадки и обращают внимание на валюты ключевых торговых партнеров страны, сообщает Bloomberg.

Из-за невозможности прямых вложений инвесторы переключились на рынки Гонконга, Вены и Будапешта. В Гонконге акции «Русала» (тикер: 486) с начала месяца выросли на 75%, в Вене бумаги Raiffeisen Bank International AG подорожали на 35%, а в Будапеште акции OTP Bank прибавили 11%. В Казахстане тенге укрепился на 4%, став одной из самых быстрорастущих валют в мире.

По словам партнера юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григория Мариничева, к российским активам начали проявлять интерес хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы. Но пока им остается лишь следить за развитием событий. На фоне этого рубль с начала года укрепился на 14%, став самой доходной валютой среди развивающихся рынков. Доступ к фондовым торгам в России остается закрытым для нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, но инвестировать могут игроки из ОАЭ и Казахстана.

Перспективы снятия санкций пока неясны: часть ограничений закреплена в законодательстве США, их отмена потребует одобрения конгресса. Европейские санкции, вероятно, также сохранятся. Бывший стратег Credit Suisse Александр Коляндр считает, что для возвращения России в число приоритетных направлений для международных инвесторов потребуются годы. Но сам факт обсуждения возможного мирного соглашения уже создает новые возможности.

На начало 2022 г. иностранные инвесторы владели российскими акциями и гособлигациями на сумму около $150 млрд. С тех пор большая часть этих активов была либо выведена, либо заморожена. Управляющий фондом Abrdn Киран Кертис отмечает, что в случае снятия санкций российские бумаги могут занять значительную долю в международных индексах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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