Bloomberg: иностранные инвесторы ищут пути для вложений в российские активы

По словам партнера юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григория Мариничева, к российским активам начали проявлять интерес хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы. Но пока им остается лишь следить за развитием событий. На фоне этого рубль с начала года укрепился на 14%, став самой доходной валютой среди развивающихся рынков. Доступ к фондовым торгам в России остается закрытым для нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, но инвестировать могут игроки из ОАЭ и Казахстана.