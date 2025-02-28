Bloomberg: иностранные инвесторы ищут пути для вложений в российские активы
После возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном международные инвесторы проявили повышенный интерес к активам, связанным с Россией. Несмотря на санкции, они ищут способы приобрести российские акции через альтернативные площадки и обращают внимание на валюты ключевых торговых партнеров страны, сообщает Bloomberg.
Из-за невозможности прямых вложений инвесторы переключились на рынки Гонконга, Вены и Будапешта. В Гонконге акции «Русала» (тикер: 486) с начала месяца выросли на 75%, в Вене бумаги Raiffeisen Bank International AG подорожали на 35%, а в Будапеште акции OTP Bank прибавили 11%. В Казахстане тенге укрепился на 4%, став одной из самых быстрорастущих валют в мире.
По словам партнера юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григория Мариничева, к российским активам начали проявлять интерес хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы. Но пока им остается лишь следить за развитием событий. На фоне этого рубль с начала года укрепился на 14%, став самой доходной валютой среди развивающихся рынков. Доступ к фондовым торгам в России остается закрытым для нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, но инвестировать могут игроки из ОАЭ и Казахстана.
Перспективы снятия санкций пока неясны: часть ограничений закреплена в законодательстве США, их отмена потребует одобрения конгресса. Европейские санкции, вероятно, также сохранятся. Бывший стратег Credit Suisse Александр Коляндр считает, что для возвращения России в число приоритетных направлений для международных инвесторов потребуются годы. Но сам факт обсуждения возможного мирного соглашения уже создает новые возможности.
На начало 2022 г. иностранные инвесторы владели российскими акциями и гособлигациями на сумму около $150 млрд. С тех пор большая часть этих активов была либо выведена, либо заморожена. Управляющий фондом Abrdn Киран Кертис отмечает, что в случае снятия санкций российские бумаги могут занять значительную долю в международных индексах.