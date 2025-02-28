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Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом

Ведомости

Украинский лидер Владимир Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного после публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Президент Украины сегодня прибыл в Вашингтон для заключения сделки по редкоземельным металлам. Но встреча лидеров двух стран сопровождалась спорами и взаимными упреками.

Перед началом переговоров Трамп выразил сожаление в связи с вовлеченностью США в украинский конфликт. По его словам, военного конфликта не должно было случиться. Американский лидер также заявил о своей нейтральной позиции по отношению к сторонам конфликта. Но Трамп пояснил, что хочет урегулировать ситуацию.

Когда речь зашла о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта, то политики вступили в эмоциональный спор, начав перебивать друг друга. Трамп отметил, что Киеву придется пойти на компромиссы для разрешения конфликта с Москвой. Это вызвало негативную реакцию у украинского лидера.

Трамп заявил, что США лишат Киев поддержки, если Зеленский не будет стремиться к миру.

«Или вы заключите сделку [относительно урегулирования на Украине], или мы уходим», – сказал американский лидер.

Американский лидер пояснил, что в случае продолжения военного конфликта у Зеленского нет козырей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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