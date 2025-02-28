Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом

Перед началом переговоров Трамп выразил сожаление в связи с вовлеченностью США в украинский конфликт. По его словам, военного конфликта не должно было случиться. Американский лидер также заявил о своей нейтральной позиции по отношению к сторонам конфликта. Но Трамп пояснил, что хочет урегулировать ситуацию.