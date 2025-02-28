Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом
Украинский лидер Владимир Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного после публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters.
Президент Украины сегодня прибыл в Вашингтон для заключения сделки по редкоземельным металлам. Но встреча лидеров двух стран сопровождалась спорами и взаимными упреками.
Перед началом переговоров Трамп выразил сожаление в связи с вовлеченностью США в украинский конфликт. По его словам, военного конфликта не должно было случиться. Американский лидер также заявил о своей нейтральной позиции по отношению к сторонам конфликта. Но Трамп пояснил, что хочет урегулировать ситуацию.
Когда речь зашла о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта, то политики вступили в эмоциональный спор, начав перебивать друг друга. Трамп отметил, что Киеву придется пойти на компромиссы для разрешения конфликта с Москвой. Это вызвало негативную реакцию у украинского лидера.
Трамп заявил, что США лишат Киев поддержки, если Зеленский не будет стремиться к миру.
«Или вы заключите сделку [относительно урегулирования на Украине], или мы уходим», – сказал американский лидер.
Американский лидер пояснил, что в случае продолжения военного конфликта у Зеленского нет козырей.