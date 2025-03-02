Песков: политическая воля Путина и Трампа поможет наладить отношения с США

Отвечая на вопрос, получится ли на данном этапе восстановить сотрудничество России с американскими компаниями по редкоземельным металлам и по алюминию, Песков указал, что эта тема рассматривается в еще более долгосрочной перспективе. Он напомнил, что несколько представителей администрации Трампа говорили, что сначала обсуждается вопрос урегулирования на Украине, а затем экономика.