Песков: политическая воля Путина и Трампа поможет наладить отношения с США

Песков: политическая воля Путина и Трампа поможет наладить отношения с СШАРоссия и США пытаются выйти на диалог, указал представитель Кремля
России и США предстоит долгий путь из-за огромного ущерба, нанесенного всему комплексу двусторонних отношений стран, но если будет сохраняться политическая воля президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, его можно будет пройти быстро и успешно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент его интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Песков отметил, что сейчас Россия и США предпринимают попытки выйти на диалог и наладить отношения. По его словам, еще недавно невозможно было представить, что стороны проголосуют за одну резолюцию Генассамблеи ООН по Украине. Администрация Трампа стремительно меняет внешнеполитические конфигурации, что во многом совпадает с видением России.
Отвечая на вопрос, получится ли на данном этапе восстановить сотрудничество России с американскими компаниями по редкоземельным металлам и по алюминию, Песков указал, что эта тема рассматривается в еще более долгосрочной перспективе. Он напомнил, что несколько представителей администрации Трампа говорили, что сначала обсуждается вопрос урегулирования на Украине, а затем экономика.
«Мне кажется, что даже сейчас уже нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества, но ожидать каких-то результатов быстрых в этой сфере пока не приходится», – указал пресс-секретарь российского президента.
12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Во время беседы президент России пригласил его посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.
27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США по вопросам, касающимся полноценного возобновления работы посольств и консульств. Они длились более шести часов и прошли в закрытом формате для прессы. Путин отмечал, что первые контакты с американской администрацией вселяют определенные надежды. На следующий день США передали России агреман на назначение Александра Дарчиева российским послом в Вашингтоне.