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Песков: политическая воля Путина и Трампа поможет наладить отношения с США

Россия и США пытаются выйти на диалог, указал представитель Кремля
София Векслер
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

России и США предстоит долгий путь из-за огромного ущерба, нанесенного всему комплексу двусторонних отношений стран, но если будет сохраняться политическая воля президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, его можно будет пройти быстро и успешно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент его интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Песков отметил, что сейчас Россия и США предпринимают попытки выйти на диалог и наладить отношения. По его словам, еще недавно невозможно было представить, что стороны проголосуют за одну резолюцию Генассамблеи ООН по Украине. Администрация Трампа стремительно меняет внешнеполитические конфигурации, что во многом совпадает с видением России.

Отвечая на вопрос, получится ли на данном этапе восстановить сотрудничество России с американскими компаниями по редкоземельным металлам и по алюминию, Песков указал, что эта тема рассматривается в еще более долгосрочной перспективе. Он напомнил, что несколько представителей администрации Трампа говорили, что сначала обсуждается вопрос урегулирования на Украине, а затем экономика.

«Мне кажется, что даже сейчас уже нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества, но ожидать каких-то результатов быстрых в этой сфере пока не приходится», – указал пресс-секретарь российского президента.

12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Во время беседы президент России пригласил его посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.

24 февраля Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Позже в интервью Зарубину президент РФ выразил готовность работать с американцами по редкоземельным металлам. Трамп поддержал заключение сделки с Россией по доступу к природным ресурсам страны.

27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США по вопросам, касающимся полноценного возобновления работы посольств и консульств. Они длились более шести часов и прошли в закрытом формате для прессы. Путин отмечал, что первые контакты с американской администрацией вселяют определенные надежды. На следующий день США передали России агреман на назначение Александра Дарчиева российским послом в Вашингтоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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