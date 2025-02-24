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Путин выразил готовность к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам

Трамп ранее заявил об «огромных запасах» таких элементов у России
Максим Цуланов
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по развитию отрасли редкоземельных металлов. Фрагмент начала встречи опубликовал телеканал «Россия 24».

«Предлагаю, как мы и договаривались, предметно рассмотреть сегодня вопрос, который обсуждался на недавнем Форуме будущих технологий. Имею ввиду развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов», – сказал президент.

Глава государства заявил, что редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, в оборонной и гражданской промышленности. Он напомнил, что сейчас запущен новый нацпроект «Новые материалы и химия». Объем выпуска таких материалов должен вырасти кратно, а развитие этой сферы должно стать приоритетным направлением, сказал Путин.

Позже в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам в том числе на новых территориях. Президент РФ также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по ресурсам не волнует Россию, поскольку «нас это не касается, это не наше дело».

Одновременно с этим в Вашингтоне проходила пресс-конференция президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона. В ходе беседы с журналистами Трамп заявил, что у России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов. «Это очень большая страна, фактически крупнейшая по территории, и у них есть очень ценные ресурсы, которые мы могли бы использовать. И у нас есть то, что может быть полезно им. Было бы хорошо, если бы мы смогли наладить такое сотрудничество», – сказал он.

В начале февраля президент США выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог уточнял, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.

24 февраля Трамп заявил, что в ближайшую неделю проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой стороны должны подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Киев при этом выступает за внесение изменений в договор, в частности, его не устраивает, что в нем отсутствуют гарантии безопасности, а также то, что Украине придется перечислять в спецфонд доходы от продажи ресурсов, пока сумма не достигнет $500 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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