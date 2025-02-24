Путин выразил готовность к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам

Путин выразил готовность к сотрудничеству с США по редкоземельным металламТрамп ранее заявил об «огромных запасах» таких элементов у России
Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по развитию отрасли редкоземельных металлов. Фрагмент начала встречи опубликовал телеканал «Россия 24».
«Предлагаю, как мы и договаривались, предметно рассмотреть сегодня вопрос, который обсуждался на недавнем Форуме будущих технологий. Имею ввиду развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов», – сказал президент.
Глава государства заявил, что редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, в оборонной и гражданской промышленности. Он напомнил, что сейчас запущен новый нацпроект «Новые материалы и химия». Объем выпуска таких материалов должен вырасти кратно, а развитие этой сферы должно стать приоритетным направлением, сказал Путин.
Позже в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам в том числе на новых территориях. Президент РФ также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по ресурсам не волнует Россию, поскольку «нас это не касается, это не наше дело».
Одновременно с этим в Вашингтоне проходила пресс-конференция президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона. В ходе беседы с журналистами Трамп заявил, что у России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов. «Это очень большая страна, фактически крупнейшая по территории, и у них есть очень ценные ресурсы, которые мы могли бы использовать. И у нас есть то, что может быть полезно им. Было бы хорошо, если бы мы смогли наладить такое сотрудничество», – сказал он.
В начале февраля президент США выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог уточнял, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.
24 февраля Трамп заявил, что в ближайшую неделю проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой стороны должны подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Киев при этом выступает за внесение изменений в договор, в частности, его не устраивает, что в нем отсутствуют гарантии безопасности, а также то, что Украине придется перечислять в спецфонд доходы от продажи ресурсов, пока сумма не достигнет $500 млрд.