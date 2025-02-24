Путин выразил готовность к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам

Одновременно с этим в Вашингтоне проходила пресс-конференция президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона. В ходе беседы с журналистами Трамп заявил, что у России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов. «Это очень большая страна, фактически крупнейшая по территории, и у них есть очень ценные ресурсы, которые мы могли бы использовать. И у нас есть то, что может быть полезно им. Было бы хорошо, если бы мы смогли наладить такое сотрудничество», – сказал он.