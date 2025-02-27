Путин: первые контакты с новой администрацией США вселяют надежды
Начавшееся взаимодействие с новой администрацией США вселяет надежды, поскольку американские партнеры демонстрируют прагматизм и настрой на решение накопившихся проблем, а также отказываются от «идеологических клише» своих предшественников, которые и привели к кризису всей системы международных отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
«Первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы», - cказал глава государства.
12 февраля Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили перезапуск российско-американских отношений и договорились о личной встрече. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций двух стран без участия глав государств. На них стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.
27 февраля в турецком Стамбуле состоялись еще одни переговоры делегаций. Они прошли в закрытом от прессы режиме и были посвящены проблемам работы посольств. Встреча длилась шесть с половиной часов.