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Трамп заявил о желании заключить сделку с Россией по редкоземельным металлам

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что он поддерживает заключение соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам.

« Я бы хотел покупать полезные ископаемые и на российской земле. Если у нас получится с редкоземельными элементами – у них тоже очень хорошие редкоземельные ресурсы, – сказал Трамп добавив, что также Россия располагает нефтью и газом. – Смотрите, это отличная возможность: если мы продаем – это хорошо и для России, потому что мы можем заключать там сделки. У них очень ценная земля».

24 февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Позже в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г.

До этого Трамп заявил, что у России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов и у Вашингтона «есть то, что может быть полезно» Москве. Вместе с тем Трамп намерен подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов с Украиной. Он заявил, что проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшую неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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