Трамп заявил о желании заключить сделку с Россией по редкоземельным металлам

« Я бы хотел покупать полезные ископаемые и на российской земле. Если у нас получится с редкоземельными элементами – у них тоже очень хорошие редкоземельные ресурсы, – сказал Трамп добавив, что также Россия располагает нефтью и газом. – Смотрите, это отличная возможность: если мы продаем – это хорошо и для России, потому что мы можем заключать там сделки. У них очень ценная земля».