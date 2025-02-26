Трамп заявил о желании заключить сделку с Россией по редкоземельным металлам
Президент США Дональд Трамп заявил, что он поддерживает заключение соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам.
« Я бы хотел покупать полезные ископаемые и на российской земле. Если у нас получится с редкоземельными элементами – у них тоже очень хорошие редкоземельные ресурсы, – сказал Трамп добавив, что также Россия располагает нефтью и газом. – Смотрите, это отличная возможность: если мы продаем – это хорошо и для России, потому что мы можем заключать там сделки. У них очень ценная земля».
24 февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Позже в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г.
До этого Трамп заявил, что у России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов и у Вашингтона «есть то, что может быть полезно» Москве. Вместе с тем Трамп намерен подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов с Украиной. Он заявил, что проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшую неделю.