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Макрон и Стармер предложили на месяц ввести перемирие на Украине

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» в украинском конфликте, которое, по их мнению, станет альтернативой возможному соглашению США и России о прекращении огня. Об этом Макрон сообщил Le Figaro.

При этом, согласно плану двух лидеров, размещение европейских военных в республике будет только на втором этапе, пишет издание.

«В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как использовать это время, чтобы попытаться достичь доступного перемирия, переговоры по которому займут несколько недель, а затем, после подписания мира, развертывание», – сказал Макрон.

По его словам, европейцы хотят мира, но не хотят его «любой ценой, без гарантий».

24 февраля Макрон посещал Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. На встрече с американским лидером Макрон рассказал, что у Франции и Великобритании есть план по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, у президента США существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать диалог с Путиным, и указал на важность ведения диалога с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия. 25 февраля The Guardian писала, что Макрон покинул Вашингтон без обещания поддержки США или изменения позиции Трампа по конфликту на Украине.

28 февраля Politico писала о переговорах Стармера с Трампом. По данным издания, британский премьер планировал уговорить американского лидера на военную поддержку для европейских миротворческих сил на Украине, в частности, просил о воздушном наблюдении со стороны США и прикрытии с воздуха в случае новой эскалации конфликта. Трамп отказал ему. 2 марта The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Стармер призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Трампом после их перепалки во время встречи в овальном кабинете 28 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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