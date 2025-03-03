Макрон и Стармер предложили на месяц ввести перемирие на Украине

24 февраля Макрон посещал Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. На встрече с американским лидером Макрон рассказал, что у Франции и Великобритании есть план по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, у президента США существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать диалог с Путиным, и указал на важность ведения диалога с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия. 25 февраля The Guardian писала, что Макрон покинул Вашингтон без обещания поддержки США или изменения позиции Трампа по конфликту на Украине.