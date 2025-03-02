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Стармер посоветовал Зеленскому наладить отношения с Трампом

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с американским президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Стармер позвонил Зеленскому после перепалки президентов Украины и США в ходе встречи в Белом доме. После этого британский премьер связался с Трампом и попытался снизить градус напряженности. Отмечается, что его попытка не увенчалась успехом. В США заявили, что необходимо успокоиться, прежде чем возвращаться к переговорам.

28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но встреча превратилась в перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс указали, что Украина неблагодарна за оказанную помощь. В результате Зеленский покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Зеленского найти способ восстановить отношения с Трампом. По его словам, президенту Украины следует уважать то, что Трамп сделал для страны. При первом сроке президента США удалось добиться одобрения передачи противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

1 марта советник по национальной безопасности США Майк Уолтц сообщил, что администрация Трампа единогласно рекомендовала прекратить переговоры с президентом Украины из-за недавней перепалки в Белом доме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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