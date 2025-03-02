Стармер посоветовал Зеленскому наладить отношения с Трампом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с американским президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
Стармер позвонил Зеленскому после перепалки президентов Украины и США в ходе встречи в Белом доме. После этого британский премьер связался с Трампом и попытался снизить градус напряженности. Отмечается, что его попытка не увенчалась успехом. В США заявили, что необходимо успокоиться, прежде чем возвращаться к переговорам.
28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но встреча превратилась в перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс указали, что Украина неблагодарна за оказанную помощь. В результате Зеленский покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Зеленского найти способ восстановить отношения с Трампом. По его словам, президенту Украины следует уважать то, что Трамп сделал для страны. При первом сроке президента США удалось добиться одобрения передачи противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.
1 марта советник по национальной безопасности США Майк Уолтц сообщил, что администрация Трампа единогласно рекомендовала прекратить переговоры с президентом Украины из-за недавней перепалки в Белом доме.