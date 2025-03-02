Стармер посоветовал Зеленскому наладить отношения с Трампом

28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но встреча превратилась в перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс указали, что Украина неблагодарна за оказанную помощь. В результате Зеленский покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано.