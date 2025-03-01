Генсек НАТО призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом глава альянса заявил в интервью BBC.
Рютте дважды разговаривал с президентом Украины после ссоры в Белом доме. «Мы действительно должны отдать должное Трампу», – сказал Рютте.
Генсек сообщил Зеленскому, что следует уважать то, что Трамп сделал для Украины. Он отметил, что при первом сроке Трампа удалось добиться одобрения передачи противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Рютте призвал Зеленского найти способ восстановить отношения с Трампом.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Вместо этого на пресс-конференции произошел конфликт между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не благодарна за оказанную помощь.
1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что победителем перепалки между президентами США и Украины в Вашингтоне фактически стал человек, которого не было на переговорах, – это президент РФ Владимир Путин.