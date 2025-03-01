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Генсек НАТО призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом глава альянса заявил в интервью BBC.

Рютте дважды разговаривал с президентом Украины после ссоры в Белом доме. «Мы действительно должны отдать должное Трампу», – сказал Рютте. 

Генсек сообщил Зеленскому, что следует уважать то, что Трамп сделал для Украины. Он отметил, что при первом сроке Трампа удалось добиться одобрения передачи противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Рютте призвал Зеленского найти способ восстановить отношения с Трампом.

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Вместо этого на пресс-конференции произошел конфликт между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не благодарна за оказанную помощь.

1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что победителем перепалки между президентами США и Украины в Вашингтоне фактически стал человек, которого не было на переговорах, – это президент РФ Владимир Путин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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