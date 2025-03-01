К чему приведет ссора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

К чему приведет ссора Дональда Трампа с Владимиром ЗеленскимЭто провал Киева и «партии войны» на Западе
На повышенных тонах завершилась встреча 28 февраля в Вашингтоне президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. При этом до фактических двусторонних переговоров дело даже не дошло, они разругались в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10-15 минут, но на этот раз продолжалась около часа.
Значительную часть времени все выглядело вполне протокольно, несмотря на наличие на разных этапах беседы противоречий. В начале Трамп даже заявил, что его «спор» с Зеленским был преодолен. Зеленский говорил про производство дронов, показывал Трампу военные фотографии и фото обмененных пленных. При этом журналисты задавали вопросы, в том числе не связанные с Украиной. Трамп, а также присутствующие на встрече госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джеймс Вэнс отвечали на вопросы. Но приблизительно на 38-39 минуте трансляции Трамп, отвечая на вопрос журналиста о его «сближении» с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул, что невозможно заключить какую-либо сделку, выражая «ненависть» в отношении противоположной стороны.
«Я не поддерживаю Путина…Я поддерживаю Соединенные Штаты Америки и действую на благо всего мира…Вы видите, с какой ненавистью он [Зеленский, – “Ведомости”] относится к Путину…Вы хотите, чтобы я был жестким? Могу быть жестче любого, но таким образом никакую сделку заключить не сможем», – сказал Трамп.
Тему неожиданно подхватил Вэнс. Он заявил, что резкие высказывания бывшего президента США Джо Байдена в отношении российского лидера и привели к эскалации украинского конфликта. «Путь к миру и процветанию, возможно, лежит через дипломатию…что делает Америку хорошей страной – это дипломатия, чем и занимается президент Трамп», – сказал Вэнс.
И тут Зеленский решил парировать рассказом о том, как на протяжении многих лет Россию «никто не останавливал». Он также вспомнил переговоры «Нормандской четверки» и обвинил Москву в нарушении достигнутых тогда договоренностей. Вэнс в долгу не остался и отметил проблемы Украины с недостатком военнослужащих, а также уличил Зеленского в неблагодарности перед США. Последний попытался ответить, но тут вмешался Трамп.
«Вы не в положении диктовать, что мы будем чувствовать…У Вас нет карт. Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с возможностью развязать Третью мировую войну», – подчеркнул Трамп.
Перепалка продолжалась чуть больше 10 минут. Зеленский жаловался на Россию. Вэнс предлагал благодарить США за помощь и обвинял украинского президента в поддержке демпартии на выборах в 2024 г. Трамп подчеркивал, что без США Украина не имеет преимуществ.
В итоге Зеленский покинул Белый дом раньше, чем планировалось. Были отменены ланч с Трампом и большая пресс-конференция, которую подготовили для подведения итогов переговоров. Кроме того, не состоялась и церемония подписания соглашения по добыче полезных ископаемых, в частности ради подписания которой Зеленский и прибыл в Вашингтон.
Как сообщила корреспондент консервативного телеканала Fox News Джеки Хайнрихь со ссылкой на сотрудника аппарата президента США, Зеленского «выгнали» из Белого дома, а еду, предназначенную для него и Трампа, решили передать журналистам пресс-пула.
Через несколько часов после встречи с Трампом Зеленский дал интервью журналисту консервативного телеканала Fox News Брэт Байеру, где попытался объяснить произошедшее желанием донести свою позицию до нынешнего американского руководства.
«Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в почитаемом нами Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», – написал Трамп по итогам встречи в своей соцсети Truth Social.
Уже 1 марта по мск газета The Wall Street Journal сообщила о рассмотрении Трампом возможности приостановить часть или в целом оказание военной помощи Украине. По данным американского Совета по международным отношениям (CFR), с февраля 2022 г. США выделили для Украины военной и экономической помощи на общую сумму $175 млрд.
Реакция в США
Поведением Зеленского возмутился даже один из главных лоббистов военной поддержки Украины в республиканской партии сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов). На встрече с журналистами он заявил, что Зеленский должен либо изменить свою позицию, либо уйти. По данным изданий Newsweek и Politico, именно Грэм был одним из нескольких человек, обративших внимание Трампа на тему редкоземельных металлов.
Напряженность в отношениях между Трампом и Зеленским стала активно ощущаться после разговора 12 февраля президента США с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый контакт лидеров двух стран за три года. 18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. Зеленский находился тогда с визитом в Турции и отменил запланированный ранее визит в Саудовскую Аравию. До этого, 17 февраля, он говорил, что не примет результаты переговоров в Эр-Рияде. Кроме того, 20 февраля стало известно, что впервые с февраля 2022 г. США отказались подписать резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением действий России. Кроме того, согласно газете Financial Times, представители США призвали G7 не называть Россию «агрессором» в заявлении по случаю трех лет с начала конфликта.
Что думают эксперты
Администрация Трампа хочет снять с себя риски, связанные с дальнейшей поддержкой действий Киева, говорит директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Эксперт объяснил, что сам президент США снимает с себя ответственность на данном этапе за лидерство в поиске путей политико-дипломатического урегулирования конфликта. «Фактически, показав неготовность Зеленского к мирному урегулированию, Трамп перекладывает ответственность за дальнейшее ведение боевых действий и поддержку Киева на европейских союзников», – сказал Войтоловский. Он подчеркнул, что заявления некоторых лидеров стран-членов ЕС, выразивших солидарность с Зеленским, является их автоматическим согласием принять ответственность за поддержку Киева.
Зеленский считает, что может общаться с Трампом на равных, так как видит себя союзником, но Трамп думает иначе, объясняет руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский. Трампу и Вэнсу не понравилась попытка Зеленского «перетянуть на себя одеяло», используя для этого пресс-подход. «Кроме того, личные нападки Зеленского на Вэнса спровоцировала Трампа, так как последний, по крайней мере сейчас, доверяет своему вице-президенту», – сказал Дубравский.
Исходя из поведения Трампа с первых минут встречи и последующей информационной кампании можно предположить, что вся история была продуманной и преследовала цель создать предлог для свертывания помощи США Украине, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. ЕС не может заменить США в этом отношении ни количественно, ни, что еще важнее, качественно, так как у него нет тех же возможностей разведки, связи и управления, логистики и производства наиболее важных для Украины вооружений, продолжает эксперт. Поэтому Трамп сможет продавить Украину и ЕС для заключения соглашения. Кроме того, он занимает центральную позицию – имеет контакты и с ЕС, и с Украиной, и с Россией, в то время как Киев и Брюссель контактов с Москвой не имеют. Поэтому всем участникам процесса придется пойти на уступки президенту США, считает эксперт.
Зеленский думал, что его фигура под стать таким лидерам, как Черчилль, Де Голль и Рузвельт, и западная пропаганда потакала ему в этом в течение последних лет, но Трамп и Вэнс поставили его на место, сказал декан Факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов. По мнению эксперта, скандал подтолкнет США к поиску новой фигуры во главе Украины, которая будет заинтересована в мире. Если Зеленский и его сторонники в Европе будут упорствовать, США прекратят поддержку Украины. Это провал Зеленского и «партии войны» на Западе. «Разногласия между США и Украиной на руку России, но это может привести к затягиванию конфликта, который Москва готова завершить политическим путем, если будут удовлетворены ее цели», – резюмировал Сушенцов.