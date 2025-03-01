К чему приведет ссора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Напряженность в отношениях между Трампом и Зеленским стала активно ощущаться после разговора 12 февраля президента США с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый контакт лидеров двух стран за три года. 18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. Зеленский находился тогда с визитом в Турции и отменил запланированный ранее визит в Саудовскую Аравию. До этого, 17 февраля, он говорил, что не примет результаты переговоров в Эр-Рияде. Кроме того, 20 февраля стало известно, что впервые с февраля 2022 г. США отказались подписать резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением действий России. Кроме того, согласно газете Financial Times, представители США призвали G7 не называть Россию «агрессором» в заявлении по случаю трех лет с начала конфликта.