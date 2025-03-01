Как в мире отреагировали на столкновение Зеленского и Трампа в Овальном кабинете

Как в мире отреагировали на столкновение Зеленского и Трампа в Овальном кабинетеУкраинского президента поддержали в Европе, но осудили республиканцы в США
Встреча в Белом доме американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского переросла в перепалку, а подготовленное Вашингтоном и Киевом соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине так и не было подписано. «Ведомости» собрали реакцию мировых СМИ на встречу политиков.
Подобной «яростной» публичной конфронтации между американским президентом и иностранных лидером еще не было в современной политике, отмечает издание.
«Ни один другой президент на моей памяти не нападал на иностранного лидера, приехавшего в Овальный кабинет, перед камерой таким оскорбительным образом, даже на противника Соединенных Штатов, не говоря уже о предполагаемом союзнике», – заявил автор статьи Питер Бейкер.
Столкновение подчеркнуло, пишет NYT, насколько радикально Трамп переориентировал американскую внешнюю политику и практически «перешел на другую сторону» в конфликте, «выражая симпатию к президенту России Владимиру Путину и антипатию к Зеленскому».
Обернувшаяся «реалити-шоу» встреча Трампа и Зеленского стала катастрофой – таким словом ее описали европейские чиновники, передает агентство.
«Европейские союзники Киева, которые неделями пытались отговорить Трампа от спешки с заключением быстрой сделки о прекращении конфликта на условиях президента России Владимира Путина, были в ужасе», – говорится в публикации.
Европа «коллективно попытается собрать осколки», но Трамп судя по всему «решил продать Украину», заявил агентству неназванный чиновник. Еще несколько других европейских чиновников назвали произошедшее в Овальном кабинете «засадой».
Публично же большинство европейских лидеров поддержали Зеленского. В их числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц и канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие.
Министр финансов США Скотт Бессент сказал в интервью Bloomberg Television, что ситуация «потребует серьезного исправления», и неясно, удастся ли когда-либо наладить отношения.
Встреча политиков шокировала агрессивных республиканских законодателей, а сенатор Линдси Грэм предложил Зеленскому уйти в отставку, пишет портал. В эфире Fox News Грэм усомнился, что США еще смогут заключить с украинским президентом сделку, и призвал последнего извиниться. Республиканец от Небраски, конгрессмен Дон Бэкон заявил Axios, что пятница стала «плохим днем для внешней политики Америки».
«Украина хочет независимости, свободных рынков и верховенства закона. Она хочет быть частью Запада. Россия ненавидит нас и наши западные ценности. Мы должны ясно заявить, что выступаем за свободу», – сказал он.
Республиканец от Нью-Йорка Майк Лоулер в публикации на X назвал встречу «катастрофой – особенно для Украины», Единственным победителем на сегодняшний день, по его словам, стал Путин.
Демократы же, пишет Axios, «почти единодушно» осудили поведение Трампа и вице-президента США Джея Ди Вэнса, который обвинил Зеленского в неуважении и неблагодарности за поддержку США.
Напряженный 10-минутный обмен мнениями в Овальном кабинете вышел далеко за рамки обычных дипломатических разногласий, перепалка привела к «почти реальному» разрыву отношений между Вашингтоном и Киевом, говорится в статье.
«Никогда еще американский президент не нападал на своего гостя так, как Трамп на Зеленского», – пишет CNN.