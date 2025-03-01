Как в мире отреагировали на столкновение Зеленского и Трампа в Овальном кабинете

Встреча в Белом доме американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского переросла в перепалку, а подготовленное Вашингтоном и Киевом соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине так и не было подписано. «Ведомости» собрали реакцию мировых СМИ на встречу политиков.