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Как в мире отреагировали на столкновение Зеленского и Трампа в Овальном кабинете

Украинского президента поддержали в Европе, но осудили республиканцы в США
Полина Худякова
JIM LO SCALZO / EPA / tass
JIM LO SCALZO / EPA / tass

Встреча в Белом доме американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского переросла в перепалку, а подготовленное Вашингтоном и Киевом соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине так и не было подписано. «Ведомости» собрали реакцию мировых СМИ на встречу политиков.

Подобной «яростной» публичной конфронтации между американским президентом и иностранных лидером еще не было в современной политике, отмечает издание. 

«Ни один другой президент на моей памяти не нападал на иностранного лидера, приехавшего в Овальный кабинет, перед камерой таким оскорбительным образом, даже на противника Соединенных Штатов, не говоря уже о предполагаемом союзнике», – заявил автор статьи Питер Бейкер. 

Столкновение подчеркнуло, пишет NYT, насколько радикально Трамп переориентировал американскую внешнюю политику и практически «перешел на другую сторону» в конфликте, «выражая симпатию к президенту России Владимиру Путину и антипатию к Зеленскому».

Обернувшаяся «реалити-шоу» встреча Трампа и Зеленского стала катастрофой – таким словом ее описали европейские чиновники, передает агентство.

«Европейские союзники Киева, которые неделями пытались отговорить Трампа от спешки с заключением быстрой сделки о прекращении конфликта на условиях президента России Владимира Путина, были в ужасе», – говорится в публикации.

Европа «коллективно попытается собрать осколки», но Трамп судя по всему «решил продать Украину», заявил агентству неназванный чиновник. Еще несколько других европейских чиновников назвали произошедшее в Овальном кабинете «засадой».

Публично же большинство европейских лидеров поддержали Зеленского. В их числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц и канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие.

Министр финансов США Скотт Бессент сказал в интервью Bloomberg Television, что ситуация «потребует серьезного исправления», и неясно, удастся ли когда-либо наладить отношения.

Встреча политиков шокировала агрессивных республиканских законодателей, а сенатор Линдси Грэм предложил Зеленскому уйти в отставку, пишет портал. В эфире Fox News Грэм усомнился, что США еще смогут заключить с украинским президентом сделку, и призвал последнего извиниться. Республиканец от Небраски, конгрессмен Дон Бэкон заявил Axios, что пятница стала «плохим днем ​​для внешней политики Америки».

«Украина хочет независимости, свободных рынков и верховенства закона. Она хочет быть частью Запада. Россия ненавидит нас и наши западные ценности. Мы должны ясно заявить, что выступаем за свободу», – сказал он.

Республиканец от Нью-Йорка Майк Лоулер в публикации на X назвал встречу «катастрофой – особенно для Украины», Единственным победителем на сегодняшний день, по его словам, стал Путин.

Демократы же, пишет Axios, «почти единодушно» осудили поведение Трампа и вице-президента США Джея Ди Вэнса, который обвинил Зеленского в неуважении и неблагодарности за поддержку США.

Напряженный 10-минутный обмен мнениями в Овальном кабинете вышел далеко за рамки обычных дипломатических разногласий, перепалка привела к «почти реальному» разрыву отношений между Вашингтоном и Киевом, говорится в статье. 

«Никогда еще американский президент не нападал на своего гостя так, как Трамп на Зеленского», – пишет CNN.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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