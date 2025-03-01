Трамп заявил, что хочет завершить конфликт, а Зеленский хочет воевать

«Сегодня у нас была встреча с президентом Зеленским. Я бы сказал, что она прошла не лучшим образом, потому что он слишком переоценил свои возможности, – сказал Трамп журналистам несколько часов спустя после перепалки и перед отъездом во Флориду. – Мы стремимся к миру, а не к тому, чтобы кто-то, чувствуя себя уверенным в своих силах, отказывался от мира. Именно это я и увидел».