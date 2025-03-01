Трамп заявил, что хочет завершить конфликт, а Зеленский хочет воевать

Трамп заявил, что хочет завершить конфликт, а Зеленский хочет воеватьОн подчеркнул, что Киев переоценил свои возможности и без США исход конфликта будет печальным
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и он хотят разных вещей. В то время, как сам Трамп хочет немедленного прекращения конфликта, Зеленский хочет продолжать воевать. Так прокомментировал американский президент итоги двусторонней встречи 28 февраля, которая еще до закрытой части переговоров переросла в жаркую перепалку перед журналистами.
После ожесточенного спора Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция, которая была запланирована после встречи, была отменена. Кроме того, Белый дом сообщил, что подписание сделки по природным ресурсам, на которой настаивал Трамп и ради чего Зеленский приехал в США, не состоялось.
«Сегодня у нас была встреча с президентом Зеленским. Я бы сказал, что она прошла не лучшим образом, потому что он слишком переоценил свои возможности, – сказал Трамп журналистам несколько часов спустя после перепалки и перед отъездом во Флориду. – Мы стремимся к миру, а не к тому, чтобы кто-то, чувствуя себя уверенным в своих силах, отказывался от мира. Именно это я и увидел».
Трамп подчеркнул, что США не хотят ввязываться в затяжной десятигодичный конфликт и «играть в игры».
«Нам нужен мир. А у меня сложилось впечатление, что Зеленский ищет не того, чего ищу я. Он хочет продолжать воевать, воевать, воевать. А мы хотим остановить смерть, – сказал Трамп. – Президент Путин тоже хочет положить этому конец».
Трамп считает, что Зеленский хочет, чтобы США подписали соглашение и продолжить воевать.
«Но мы не собираемся этого делать – не ради этой страны», – сказал он.
Трамп также заявил, что Зеленский должен прекратить высказываться негативно о российском лидере Владимире Путине. Когда его спросили, что Зеленский должен сделать, чтобы возобновить переговоры с США, Трамп ответил: «Он должен сказать: “Я хочу мира”».
Трамп подчеркнул, что не собирается затягивать мирный процесс и хочет немедленного мира. «Мы не будем продолжать сражаться. Либо мы закончим войну, либо пусть они разбираются сами, – сказал он. – Либо мы завершаем этот конфликт, либо он остается один. А если он останется один, это будет непросто, потому что без нас он не победит».
Когда Трампа спросили о дальнейших переговорах с Зеленским, к которым тот хотел вернуться после перепалки, Трамп сказал: «Он хочет вернуться прямо сейчас, но я не могу этого сделать».
После переговоров CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил, что Белый дом сомневается, удастся ли достичь мирного соглашения между Россией и Украиной после конфликта между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете. По данным издания, украинские официальные лица пытались возобновить переговоры по соглашению о полезных ископаемых, но Трамп отказался обсуждать этот вопрос с украинским президентом.
Зеленский же, отменив ранее несколько запланированных мероприятий в Вашингтоне, вечером дал интервью телеканалу Fox News. Он сказал, что не считает, что ему надо извиниться перед Трампом.
«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое, – сказал он. – Такого рода конфликт не идет на пользу обеим сторонам». Украина хочет мира, но стране нужны долгосрочные гарантии безопасности, настаивал Зеленский.
Зеленский также сказал во время интервью, что Украина хочет мира, но стране нужны долгосрочные гарантии безопасности.