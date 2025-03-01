Президент Финляндии назвал Путина победителем перепалки Трампа и Зеленского
Победителем перепалки между президентами США и Украины в Вашингтоне фактически стал человек, которого не было на переговорах, – это президент РФ Владимир Путин, заявил в интервью телепрограмме Ykkösaamu президент Финляндии Александер Стубб.
«Это была дипломатическая неудача, в которой, фактически, оказался только один победитель, и он даже не присутствовал там», – приводит его слова Yle.
Стубб описал события 28 февраля в Белом доме как «печальные и исторические» и заявил, что никогда не видел, чтобы что-то подобное происходило публично. За закрытыми дверями, пояснил он, можно наблюдать «самые разные обсуждения», а сцены, подобные той, что произошла в пятницу перед камерами, «крайне редки».
Президент добавил, что Финляндия разработала предварительный план для достижения мира на Украине. До заключения перемирия, напомнил он, необходимо усилить поддержку Украины «в военном, политическом и экономическом плане», а также оказать максимальное давление на Россию.
Киев должен играть ведущую роль в вопросах безопасности, но при этом действовать при поддержке Европы и США, считает Стубб. Он ожидает, что текущие переговоры продлятся «до Пасхи».
Переговоры лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялись в Вашингтоне 28 февраля. Ожидалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку. Соглашение так и не было подписано, а Зеленский покинул Белый дом досрочно.