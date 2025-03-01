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Президент Финляндии назвал Путина победителем перепалки Трампа и Зеленского

Ведомости

Победителем перепалки между президентами США и Украины в Вашингтоне фактически стал человек, которого не было на переговорах, – это президент РФ Владимир Путин, заявил в интервью телепрограмме Ykkösaamu президент Финляндии Александер Стубб.  

«Это была дипломатическая неудача, в которой, фактически, оказался только один победитель, и он даже не присутствовал там», – приводит его слова Yle.

Стубб описал события 28 февраля в Белом доме как «печальные и исторические» и заявил, что никогда не видел, чтобы что-то подобное происходило публично. За закрытыми дверями, пояснил он, можно наблюдать «самые разные обсуждения», а сцены, подобные той, что произошла в пятницу перед камерами, «крайне редки».

Президент добавил, что Финляндия разработала предварительный план для достижения мира на Украине. До заключения перемирия, напомнил он, необходимо усилить поддержку Украины «в военном, политическом и экономическом плане», а также оказать максимальное давление на Россию.

Киев должен играть ведущую роль в вопросах безопасности, но при этом действовать при поддержке Европы и США, считает Стубб. Он ожидает, что текущие переговоры продлятся «до Пасхи».

Переговоры лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялись в Вашингтоне 28 февраля. Ожидалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку. Соглашение так и не было подписано, а Зеленский покинул Белый дом досрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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