Президент Финляндии назвал Путина победителем перепалки Трампа и Зеленского

Стубб описал события 28 февраля в Белом доме как «печальные и исторические» и заявил, что никогда не видел, чтобы что-то подобное происходило публично. За закрытыми дверями, пояснил он, можно наблюдать «самые разные обсуждения», а сцены, подобные той, что произошла в пятницу перед камерами, «крайне редки».