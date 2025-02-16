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Президент Финляндии призвал к перевооружению Украины во время переговоров

Ведомости

Первым этапом урегулирования российско-украинского конфликта может стать обеспечение Киева вооружениями и санкционное давление на Россию, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности президент Финляндии Александр Стубб.

Стубб выступил на заседании комиссии по европейской архитектуре безопасности в последний день конференции. В ходе мероприятия он заявил, как пишет Ilta Sanomat, что европейцам еще предстоит оправиться от шока, вызванного выступлениями американцев. Финский президент также призвал Европу прислушаться к Соединенным Штатам и взять на себя больше ответственности. Президента США Дональда Трампа, указал Стубб, нельзя недооценивать как переговорщика.

Урегулирование конфликта на Украине может состоять из трех этапов, считает политик. На первом этапе, как отметил Стубб, могут пройти предварительные переговоры.

«И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию. Это означает санкции, означает замороженные активы, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вторым этапом будет прекращение огня, что, как подчеркнул финский президент, не приравнивается к мирному процессу. Сами мирные переговоры могли бы пройти в ходе третьего этапа урегулирования, на них будут обсуждаться территориальные вопросы и обеспечение безопасности Украины, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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