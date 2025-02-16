Президент Финляндии призвал к перевооружению Украины во время переговоров

Стубб выступил на заседании комиссии по европейской архитектуре безопасности в последний день конференции. В ходе мероприятия он заявил, как пишет Ilta Sanomat, что европейцам еще предстоит оправиться от шока, вызванного выступлениями американцев. Финский президент также призвал Европу прислушаться к Соединенным Штатам и взять на себя больше ответственности. Президента США Дональда Трампа, указал Стубб, нельзя недооценивать как переговорщика.