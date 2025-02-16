Президент Финляндии призвал к перевооружению Украины во время переговоров
Первым этапом урегулирования российско-украинского конфликта может стать обеспечение Киева вооружениями и санкционное давление на Россию, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности президент Финляндии Александр Стубб.
Стубб выступил на заседании комиссии по европейской архитектуре безопасности в последний день конференции. В ходе мероприятия он заявил, как пишет Ilta Sanomat, что европейцам еще предстоит оправиться от шока, вызванного выступлениями американцев. Финский президент также призвал Европу прислушаться к Соединенным Штатам и взять на себя больше ответственности. Президента США Дональда Трампа, указал Стубб, нельзя недооценивать как переговорщика.
Урегулирование конфликта на Украине может состоять из трех этапов, считает политик. На первом этапе, как отметил Стубб, могут пройти предварительные переговоры.
«И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию. Это означает санкции, означает замороженные активы, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Вторым этапом будет прекращение огня, что, как подчеркнул финский президент, не приравнивается к мирному процессу. Сами мирные переговоры могли бы пройти в ходе третьего этапа урегулирования, на них будут обсуждаться территориальные вопросы и обеспечение безопасности Украины, добавил он.