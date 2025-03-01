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Уолтц: команда Трампа выступила за прекращение переговоров с Зеленским

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа единогласно рекомендовала прекратить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.

По его словам, причиной такого решения стала недавняя «перепалка» с Зеленским. «Мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад», – заявил Уолтц (цитата по ТАСС).

Советник добавил, что Зеленский «оказал своей стране медвежью услугу», так как переговоры могли бы привести к заключению соглашения по полезным ископаемым, что, по мнению Вашингтона, стало бы «позитивным моментом для Украины». При этом, по его словам, украинские советники пытались возобновить диалог, но Зеленский оставался непреклонным.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров по полезным ископаемым с Трампом. Они были сорваны из-за перепалки между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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