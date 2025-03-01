Уолтц: команда Трампа выступила за прекращение переговоров с Зеленским
Администрация президента США Дональда Трампа единогласно рекомендовала прекратить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.
По его словам, причиной такого решения стала недавняя «перепалка» с Зеленским. «Мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад», – заявил Уолтц (цитата по ТАСС).
Советник добавил, что Зеленский «оказал своей стране медвежью услугу», так как переговоры могли бы привести к заключению соглашения по полезным ископаемым, что, по мнению Вашингтона, стало бы «позитивным моментом для Украины». При этом, по его словам, украинские советники пытались возобновить диалог, но Зеленский оставался непреклонным.
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров по полезным ископаемым с Трампом. Они были сорваны из-за перепалки между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом.