Уолтц: команда Трампа выступила за прекращение переговоров с Зеленским

Советник добавил, что Зеленский «оказал своей стране медвежью услугу», так как переговоры могли бы привести к заключению соглашения по полезным ископаемым, что, по мнению Вашингтона, стало бы «позитивным моментом для Украины». При этом, по его словам, украинские советники пытались возобновить диалог, но Зеленский оставался непреклонным.