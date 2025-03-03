Как Европа может поддержать Украину после ссоры Зеленского с Трампом

Как Европа может поддержать Украину после ссоры Зеленского с ТрампомЧереда саммитов ведет к разговорам о вооружении, но не к готовности действовать
В Лондоне 2 марта прошел саммит с участием 14 высоких представителей стран НАТО и президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл сразу после своей провальной встречи 28 февраля в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. На этом удручающем европейцев фоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер еще раз заявил Зеленскому о своей «непоколебимой поддержке Украины». Лондон «полон решимости найти способ положить конец» конфликту и «гарантировать Украине прочный мир, основанный на суверенитете и безопасности». Лондон также выделил этой стране кредит на 30 лет в 2,26 млрд фунтов стерлингов для закупки вооружений, который обеспечен доходами от замороженных российских активов.
На саммит съехались лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта. Фон дер Ляйен написала перед началом мероприятия в Лондоне в соцсети X, что «путь к миру – это сила, а слабость рождает больше войн».
Стармер в интервью Би-би-си сказал, что саммит в Лондоне посвящен вопросу формирования военной «коалиции доброй воли» для обеспечения безопасности Украины уже после урегулирования конфликта. В эту самую коалицию, которая, видимо, рассматривает и вариант отправки своих миротворцев, войдут не все страны НАТО, а только желающие, добавил Стармер. Он отметил, что «пока дальше других при обсуждении этого вопроса продвинулись Великобритания и Франция». Кроме того, Лондон и Париж планируют работать с Киевом над планом по завершению конфликта на Украине, но затем обсудить его в Вашингтоне.
Именно Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон были среди первых, кто звонил после публичного конфликта и Зеленскому, и Трампу. Как передает газета The Daily Telegraph, в США в ответ заявили, что, прежде чем возвращаться к диалогу, нужно, чтобы улеглись страсти (также в прессе фигурируют ожидания публичных извинений от Зеленского). К диалогу активно призывает и Рютте, при этом он не согласился со словами главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости нового лидера «свободному миру» вместо США.
6 марта пройдет еще одно, экстренное, мероприятие по Украине – саммит лидеров Евросоюза (ЕС). Макрон сказал 1 марта La Tribune, что целью этого саммита будет «усилить поддержку Украины и предоставить Еврокомиссии мандат на скорейший запуск масштабного и общего финансирования, поскольку на карту поставлена наша безопасность. «Финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», – предположил он. По словам доцента Финансового университета Александра Камкина, здесь следует разделять сумму в сотни миллиардов евро, которые пойдут на архитектуру европейской безопасности в целом, и 5–6 млрд евро (а то и меньше), которые «перепадут» с этого Украине.
2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, в интервью холдингу «Красная звезда» выразил мнение, что пока США прямо говорят о желании завершить конфликт в Украине, «Европа требует «продолжения банкета» в виде войны».
Члены ЕС далеки от единства в вопросе выделения дополнительных денег от блока Украине. Против нового пакета помощи сейчас выступает как минимум Венгрия (ее власти почти сразу поддержали в споре Зеленского и Трампа последнего), подобные обещания давал и премьер Словакии Роберт Фицо. Аремьер Венгрии Виктор Орбан 2 марта направил председателю Евросовета Антониу Коште письмо с призывом к прямым переговорам между Евросоюзом и Россией. Кроме того, увеличение военных расходов потребует сокращения затрат в здравоохранении и других социальных сферах, что может стать большой проблемой для Германии, Франции и Бельгии.
Бюджетных средств Европы для помощи Украине хватит до конца 2025 г., отмечает Камкин. Для поддержания помощи Киеву европейцам придется идти на разгон инфляции и прибегнуть к масштабным внешним заимствованиям, источник которых пока не очень понятен. Но ЕС, уверен эксперт, все равно будет пытаться поддерживать Украину как можно дольше, что выгодно и Трампу – ведь чем слабее будет Европа, тем легче ее можно «продавить» под свои интересы.
По словам Камкина, американская сторона повела себя весьма цинично, но выгодно для себя, «свалив» на ЕС и Великобританию обеспечение Украины. Можно ожидать, что фактическим лидером Европы в таких условиях станет Фридрих Мерц после его утверждения канцлером ФРГ. Только у него есть опыт работы в транснациональных корпорациях, в том числе финансистом.
Помирить Зеленского с Трампом европейские лидеры вряд ли смогут, считает Камкин, – слишком глубок экзистенциальный конфликт между ними, отстаивающими «политику ценностей», и Трампом, ставящим на первое место интересы США. Что же касается возможных сторонников Трампа в ЕС, то к Венгрии могут добавиться Словакия, Румыния – в случае победы на майских выборах находящегося под давлением Кэлина Джорджеску, а также Чехия.
Европейцы и далее будут снабжать ВСУ, вопрос только в том, насколько им удастся при этом не раздражать своих избирателей, говорит доцент РГГУ Вадим Трухачев. Лидеры Европы будут убеждать США не сворачивать полностью помощь Киеву. Взамен Великобритания и ЕС могут пойти на уступки администрации Трампа – например, начать больше покупать американских нефти и газа. Для Европы противостояние России – это идеология, на чем «не экономят», отмечает эксперт.
По мнению Трухачева, основными переговорщиками с Трампом от Европы могут стать не Макрон, к которому отношение в Вашингтоне оставляет желать лучшего, и не Мерц, а генсек НАТО Рютте, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Чехии Петр Павел.