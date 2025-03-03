Как Европа может поддержать Украину после ссоры Зеленского с Трампом

Стармер в интервью Би-би-си сказал, что саммит в Лондоне посвящен вопросу формирования военной «коалиции доброй воли» для обеспечения безопасности Украины уже после урегулирования конфликта. В эту самую коалицию, которая, видимо, рассматривает и вариант отправки своих миротворцев, войдут не все страны НАТО, а только желающие, добавил Стармер. Он отметил, что «пока дальше других при обсуждении этого вопроса продвинулись Великобритания и Франция». Кроме того, Лондон и Париж планируют работать с Киевом над планом по завершению конфликта на Украине, но затем обсудить его в Вашингтоне.