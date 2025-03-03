Костюм оказался не к месту

Думается, что изначально никто перебранку не планировал. Слишком часто Трамп упоминал минералы и редкоземы, чтоб так быстро «слить» или по крайней мере отложить сделку. В течение почти двух недель до визита Зеленского в Белый дом Трамп давил на него с этой темой. Покаянное подписание документа украинской стороной должно было стать помпезным завершением этого сюжета лично для президента США и его имиджа как делового человека. Это гарантировало бы такую желанную красивую картинку.