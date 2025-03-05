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США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Киевом

Ведомости

Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться разведданными с Киевом в рамках отказа от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, решение президента США Дональда Трампа заморозить американскую военную помощь Киеву вызвало опасения, что у Украины может закончиться оружие уже через два-три месяца. Но помимо ракет и боеприпасов все британские разведывательные агентства и военные подразделения также получили приказ, прямо запрещающий делиться разведданными, полученными из США, ранее известными как Rel UKR (сокращение от Releasable to Ukraine).

С начала конфликта в 2022 г. Великобритания и другие западные партнеры по безопасности, в частности Австралия и Новая Зеландия, делились информацией с Украиной. Новый запрет, считает издание, вероятно, повлияет на способность Киева вести боевые действия.

4 марта информацию о временной заморозке США всей военной помощи Украине сообщили ряд американских изданий со ссылкой на чиновников в Белом доме и американских военных. Позже эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель Пентагона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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