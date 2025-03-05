США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Киевом

По данным издания, решение президента США Дональда Трампа заморозить американскую военную помощь Киеву вызвало опасения, что у Украины может закончиться оружие уже через два-три месяца. Но помимо ракет и боеприпасов все британские разведывательные агентства и военные подразделения также получили приказ, прямо запрещающий делиться разведданными, полученными из США, ранее известными как Rel UKR (сокращение от Releasable to Ukraine).