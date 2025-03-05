США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Киевом
Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться разведданными с Киевом в рамках отказа от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.
По данным издания, решение президента США Дональда Трампа заморозить американскую военную помощь Киеву вызвало опасения, что у Украины может закончиться оружие уже через два-три месяца. Но помимо ракет и боеприпасов все британские разведывательные агентства и военные подразделения также получили приказ, прямо запрещающий делиться разведданными, полученными из США, ранее известными как Rel UKR (сокращение от Releasable to Ukraine).
С начала конфликта в 2022 г. Великобритания и другие западные партнеры по безопасности, в частности Австралия и Новая Зеландия, делились информацией с Украиной. Новый запрет, считает издание, вероятно, повлияет на способность Киева вести боевые действия.
4 марта информацию о временной заморозке США всей военной помощи Украине сообщили ряд американских изданий со ссылкой на чиновников в Белом доме и американских военных. Позже эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель Пентагона.