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Bloomberg: в Пентагоне опровергли данные о прекращении киберопераций против РФ

Ведомости

В Пентагоне опровергли информацию о прекращении киберопераций против РФ. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника американского оборонного ведомства.

«[Министр обороны США Пит] Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против вредоносных российских целей», – заявил источник.

Об остановке кибердеятельности США против России писало 28 февраля американское издание Record со ссылкой на три внутренних источника. Тогда сообщалось, что Хегсет якобы приказал американскому киберкомандованию остановить всю деятельность против РФ, включая наступательные кибероперации.

4 марта Пентагон подтвердил «Ведомостям» приостановку военной помощи Украине. Это произошло после произошедшей перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.

Лидеры Америки и Украины встречались 28 февраля. Планировалось, что они обсудят детали сделки по полезным ископаемым. Но спокойного и продуктивного общения не получилось, разгорелся эмоциональный спор. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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