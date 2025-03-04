Bloomberg: в Пентагоне опровергли данные о прекращении киберопераций против РФ

Лидеры Америки и Украины встречались 28 февраля. Планировалось, что они обсудят детали сделки по полезным ископаемым. Но спокойного и продуктивного общения не получилось, разгорелся эмоциональный спор. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.