Bloomberg: в Пентагоне опровергли данные о прекращении киберопераций против РФ
В Пентагоне опровергли информацию о прекращении киберопераций против РФ. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника американского оборонного ведомства.
«[Министр обороны США Пит] Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против вредоносных российских целей», – заявил источник.
Об остановке кибердеятельности США против России писало 28 февраля американское издание Record со ссылкой на три внутренних источника. Тогда сообщалось, что Хегсет якобы приказал американскому киберкомандованию остановить всю деятельность против РФ, включая наступательные кибероперации.
4 марта Пентагон подтвердил «Ведомостям» приостановку военной помощи Украине. Это произошло после произошедшей перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.
Лидеры Америки и Украины встречались 28 февраля. Планировалось, что они обсудят детали сделки по полезным ископаемым. Но спокойного и продуктивного общения не получилось, разгорелся эмоциональный спор. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.