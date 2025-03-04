Пентагон подтвердил «Ведомостям» приостановку военной помощи Украине

Пентагон подтвердил «Ведомостям» приостановку военной помощи УкраинеРешение приняли после перепалки Зеленского и Трампа в Овальном кабинете
Пентагон подтвердил «Ведомостям» информацию о временной заморозке всей военной помощи Украине.
«Могу подтвердить сообщения о приостановке военной помощи Украине», – сказал представитель Пентагона.
Ранее, американские СМИ, ссылаясь на представителей администрации сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился временно приостановить военную помощь Украине после перепалки между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Один из чиновников сказал телеканалу CNN, что решение о приостановке помощи является прямым ответом на поведение Зеленского на прошлой неделе, которое Трамп считает неприемлемым.
Fox News сообщил, что приостановка коснется всей военной помощи Украине, включая оружие, которое еще не поступило на Украину, например, находящееся в транзите или в Польше. Она останется замороженной до тех пор, пока украинские лидеры не проявят готовность к добросовестным мирным переговорам.
28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. Однако встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.
3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин знает о конфликте американского и украинского лидеров в Вашингтоне. По словам представителя Кремля, это событие продемонстрировало полное отсутствие дипломатических способностей Зеленского.