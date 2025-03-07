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Reuters: США изучают вопрос смягчения энергетических санкций против России

Такое решение может быть принято при быстром завершении конфликта на Украине, говорят источники агентства
Ведомости

Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении энергетического сектора России в случае, если Москва даст быстрое согласие на прекращение конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно их информации, Белый дом поручил министерству финансов США изучить варианты смягчения энергетических санкций в преддверии ожидаемых переговоров между американским президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным с целью прекращения конфликта на Украине.

Агентство отмечает, что такой подход позволит Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения, при этом США не снимут ограничения без уступок со стороны России.

Трамп ранее говорил, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии для переговоров о заключении сделки по прекращению трехлетнего конфликта на Украине. Аналитики считают, что смягчение санкций, вероятно, станет ключевым элементом любого соглашения, продолжает агентство.

По данным источников, изучение возможности смягчения санкций в энергетической сфере является частью стратегии США по пересмотру ограничений, в рамках которой из «черных» списков могут быть исключены отдельные компании и граждане, включая некоторых российских бизнесменов.

3 марта агентство сообщало, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. По информации агентства, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России.

Вместе с тем 7 марта Трамп заявил, что он всерьез рассматривает возможность ужесточения санкций против России до заключения соглашения о перемирии. «Исходя из того, что Россия прямо сейчас «избивает» Украину на поле боя, я настоятельно рассматриваю масштабные санкции в банковском секторе и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире», – написал президент США в своей социальной сети Truth Social. Также он призвал стороны конфликта как можно быстрее сесть за стол переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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