Reuters: США изучают вопрос смягчения энергетических санкций против России

Вместе с тем 7 марта Трамп заявил, что он всерьез рассматривает возможность ужесточения санкций против России до заключения соглашения о перемирии. «Исходя из того, что Россия прямо сейчас «избивает» Украину на поле боя, я настоятельно рассматриваю масштабные санкции в банковском секторе и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире», – написал президент США в своей социальной сети Truth Social. Также он призвал стороны конфликта как можно быстрее сесть за стол переговоров.