Песков призвал доверять официальным источникам по теме санкций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал доверять официальным источникам на фоне сообщений о возможной отмене санкций в отношении России. Об этом он сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков отметил, что официальные лица не делали никаких заявлений по этому поводу. «Все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления», – подчеркнул пресс-секретарь.
3 марта стало известно, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку американский президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. По информации Reuters, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.
4 марта на ежедневном брифинге Песков заявил в ответ на эти новости, что в Кремле пока не слышали официальных заявлений о возможности смягчения санкций США против России. По словам представителя Кремля, обсуждать этот вопрос пока преждевременно.