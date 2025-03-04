Песков призвал доверять официальным источникам по теме санкций

3 марта стало известно, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку американский президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. По информации Reuters, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.