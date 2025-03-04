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Песков призвал доверять официальным источникам по теме санкций

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал доверять официальным источникам на фоне сообщений о возможной отмене санкций в отношении России. Об этом он сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков отметил, что официальные лица не делали никаких заявлений по этому поводу. «Все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления», – подчеркнул пресс-секретарь.

3 марта стало известно, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку американский президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. По информации Reuters, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.

4 марта на ежедневном брифинге Песков заявил в ответ на эти новости, что в Кремле пока не слышали официальных заявлений о возможности смягчения санкций США против России. По словам представителя Кремля, обсуждать этот вопрос пока преждевременно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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