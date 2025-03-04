Песков назвал преждевременным обсуждение смягчения санкций США против России
В Кремле пока не слышали официальных заявлений о возможности смягчения санкций США против России. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, обсуждать этот вопрос пока преждевременно.
«Но в любом случае наши отношения к санкциям хорошо известны: мы их считаем незаконными», – пояснил Песков.
В Кремле отметили, что, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то «их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций».
3 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом разрабатывает план смягчения санкций против России. Пока прорабатывается перечень ограничений, которые могут быть ослаблены. Источники издания поясняли, что речь идет о снятии санкций с отдельных юридических и физических лиц. В список могут войти некоторые российские бизнесмены.
Президент США Дональд Трамп заявил 4 марта, что санкциями и помощью Киеву принес России «только горе», вспомнив санкции и поставки Киеву ракетных комплексов. Американский лидер в ответ на вопрос журналистов подчеркнул, что его действия никогда не шли на пользу РФ.