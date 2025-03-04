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Песков назвал преждевременным обсуждение смягчения санкций США против России

Ведомости

В Кремле пока не слышали официальных заявлений о возможности смягчения санкций США против России. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, обсуждать этот вопрос пока преждевременно.

«Но в любом случае наши отношения к санкциям хорошо известны: мы их считаем незаконными», – пояснил Песков.

В Кремле отметили, что, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то «их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций».

3 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом разрабатывает план смягчения санкций против России. Пока прорабатывается перечень ограничений, которые могут быть ослаблены. Источники издания поясняли, что речь идет о снятии санкций с отдельных юридических и физических лиц. В список могут войти некоторые российские бизнесмены.

Президент США Дональд Трамп заявил 4 марта, что санкциями и помощью Киеву принес России «только горе», вспомнив санкции и поставки Киеву ракетных комплексов. Американский лидер в ответ на вопрос журналистов подчеркнул, что его действия никогда не шли на пользу РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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