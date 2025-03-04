Песков назвал преждевременным обсуждение смягчения санкций США против России

3 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом разрабатывает план смягчения санкций против России. Пока прорабатывается перечень ограничений, которые могут быть ослаблены. Источники издания поясняли, что речь идет о снятии санкций с отдельных юридических и физических лиц. В список могут войти некоторые российские бизнесмены.