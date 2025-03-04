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Трамп заявил, что санкциями и помощью Киеву принес России «только горе»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что принес России «только горе». Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами в Белом доме, трансляцию которой вел телеканал Fox News на YouTube.

Так американский лидер ответил на слова журналиста о его якобы симпатиях к России. Трамп подчеркнул, что его действия никогда не шли на пользу РФ.

«Я ничего не дал России, кроме горя», – прокомментировал американский президент, говоря о введенных санкциях и поставке ракетных комплексов Javelin военным Украины.

4 марта стало известно, что Трамп распорядился временно приостановить военную помощь Украине после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили в Пентагоне.

Американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал слова Зеленского о невозможности быстрого перемирия наихудшим из его заявлений.

«Я так и говорил – этот парень не хочет мира, пока у него есть поддержка Америки», – подчеркнул Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп сразу же выйдет на связь, как только Зеленский подтвердит готовность к мирным переговорам. Но, по его словам, Киеву и Москве придется идти на уступки для урегулирования конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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