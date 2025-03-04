Трамп заявил, что санкциями и помощью Киеву принес России «только горе»
Президент США Дональд Трамп заявил, что принес России «только горе». Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами в Белом доме, трансляцию которой вел телеканал Fox News на YouTube.
Так американский лидер ответил на слова журналиста о его якобы симпатиях к России. Трамп подчеркнул, что его действия никогда не шли на пользу РФ.
«Я ничего не дал России, кроме горя», – прокомментировал американский президент, говоря о введенных санкциях и поставке ракетных комплексов Javelin военным Украины.
4 марта стало известно, что Трамп распорядился временно приостановить военную помощь Украине после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили в Пентагоне.
Американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал слова Зеленского о невозможности быстрого перемирия наихудшим из его заявлений.
«Я так и говорил – этот парень не хочет мира, пока у него есть поддержка Америки», – подчеркнул Трамп.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп сразу же выйдет на связь, как только Зеленский подтвердит готовность к мирным переговорам. Но, по его словам, Киеву и Москве придется идти на уступки для урегулирования конфликта.