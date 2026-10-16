Politico: дипломаты ЕС обвинили Кошту в срыве переговоров

По данным Politico, переговоры по планированию бюджета ЕС затянулись на 14 часов, но стороны так и не смогли прийти к решению. Дискуссия коснулась системы ценообразования на углеродные выбросы (ETS2). Три дипломата сообщили газете, что разногласия по поводу системы торговли квотами на выбросы для транспорта и отопления с 2028 г. вынудили Кошту перенести пресс-конференцию, поскольку переговоры превратились «в бардак». Так, Италия, Венгрия, Чехия, Словакия и Польша требовали отложить реализацию ETS2 из-за трудностей, которые система возложит на электрогенерацию.