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Politico: дипломаты ЕС обвинили Кошту в срыве переговоров

Анна Суслова
Christoph Soeder / TASS
Christoph Soeder / TASS

Европейские дипломаты выступили с критикой в адрес председателя Европейского совета Антониу Кошты, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Недовольство дипломатов было вызвано его действиями на переговорах по сдерживанию цен на энергоносители, а также на переговорах по предстоящему бюджету ЕС на следующие семь лет.

По данным Politico, переговоры по планированию бюджета ЕС затянулись на 14 часов, но стороны так и не смогли прийти к решению. Дискуссия коснулась системы ценообразования на углеродные выбросы (ETS2). Три дипломата сообщили газете, что разногласия по поводу системы торговли квотами на выбросы для транспорта и отопления с 2028 г. вынудили Кошту перенести пресс-конференцию, поскольку переговоры превратились «в бардак». Так, Италия, Венгрия, Чехия, Словакия и Польша требовали отложить реализацию ETS2 из-за трудностей, которые система возложит на электрогенерацию.

Одни дипломаты выразили недовольство сложившейся ситуацией и обвинили Кошту в срыве переговоров. Другие заявили, что Кошта «хочет иметь готовые выводы от предварительных встреч послов и не вскрывать их во время переговоров», а на встрече «царило огромное разочарование».

«Они просто продолжили работу с итальянскими проектами, игнорируя тексты, представленные ранее другими, по-видимому, не понимая политических нюансов всей дискуссии о системе торговли выбросами», – отметили источники газеты.

9 октября Politico писало, что Европа может столкнуться с дефицитом газа зимой и ростом коммунальных платежей. Запасы газа находятся на минимальном уровне за последние 15 лет. Чтобы сохранить запасы на уровне 30% к концу зимы, странам ЕС может потребоваться ограничить потребление газа на 7%.

16 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки энергоресурсов в Европу. Он отметил, что долгосрочные соглашения еще действуют, а отказ европейских стран от поставок не основан на правовой базе.

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