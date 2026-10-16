Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%CHKZ15 350-2,23%CHMK3 160-0,47%IMOEX2 426,2+1,65%RTSI914,05+1,82%RGBI111,66-0,03%RGBITR769,86+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Washington Post заявила о нападении израильских поселенцев на ее журналистку

Ксения Наумчик
Alex Brandon \ AP
Alex Brandon \ AP

Фотограф газеты Washington Post Хейди Левин подверглась нападению израильских поселенцев во время работы на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил исполнительный редактор издания Мэтт Мюррэй.

По его словам, Левин работала с опознавательными знаками, позволявшими распознать ее профессиональный статус. Мюррэй призвал власти провести тщательное расследование произошедшего.

Редактор уточнил, что журналистка получила медицинскую помощь и сейчас находится в безопасности.

6 октября министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание готовиться к возможному сценарию конфликта с силами Палестинской национальной администрации (ПНА) на Западном берегу реки Иордан. По его словам, ЦАХАЛ отрабатывает сценарий, при котором силы безопасности ПНА и связанная с ней организация «Танзим» могут обратить оружие против израильских поселенцев и военнослужащих. Министр заявил, что в таком случае Израиль объявит войну Палестинской администрации, а армия начнет масштабное наступление в соответствии с планом, который был утвержден премьер-министром Биньямином Нетаньяху и самим Кацем.

22 сентября Кац пригрозил эвакуировать около 1 млн жителей города Газа на юг анклава в случае захвата «Хамасом» израильского военнослужащего или гражданского. Он также заявил о возможности уничтожения городской инфраструктуры.

8 сентября Израиль прекратил участие Великобритании в подготовке сил Палестинской автономии на Западном берегу. Решение стало частью ответных мер на британские санкции, в том числе запрет на торговлю с израильскими поселениями на Западном берегу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь