Washington Post заявила о нападении израильских поселенцев на ее журналистку
Фотограф газеты Washington Post Хейди Левин подверглась нападению израильских поселенцев во время работы на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил исполнительный редактор издания Мэтт Мюррэй.
По его словам, Левин работала с опознавательными знаками, позволявшими распознать ее профессиональный статус. Мюррэй призвал власти провести тщательное расследование произошедшего.
Редактор уточнил, что журналистка получила медицинскую помощь и сейчас находится в безопасности.
6 октября министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание готовиться к возможному сценарию конфликта с силами Палестинской национальной администрации (ПНА) на Западном берегу реки Иордан. По его словам, ЦАХАЛ отрабатывает сценарий, при котором силы безопасности ПНА и связанная с ней организация «Танзим» могут обратить оружие против израильских поселенцев и военнослужащих. Министр заявил, что в таком случае Израиль объявит войну Палестинской администрации, а армия начнет масштабное наступление в соответствии с планом, который был утвержден премьер-министром Биньямином Нетаньяху и самим Кацем.
22 сентября Кац пригрозил эвакуировать около 1 млн жителей города Газа на юг анклава в случае захвата «Хамасом» израильского военнослужащего или гражданского. Он также заявил о возможности уничтожения городской инфраструктуры.
8 сентября Израиль прекратил участие Великобритании в подготовке сил Палестинской автономии на Западном берегу. Решение стало частью ответных мер на британские санкции, в том числе запрет на торговлю с израильскими поселениями на Западном берегу.