Кац пригрозил эвакуировать жителей Газы за похищения израильтян

Кац сослался на разведывательные данные о возможных намерениях «Хамаса», не раскрыв их содержание. «Если даже один израильский солдат или гражданин будет похищен», население города Газа будет эвакуировано на юг, заявил министр. Он также пригрозил разрушением инфраструктуры и зданий, в том числе жилых.