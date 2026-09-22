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Кац пригрозил эвакуировать жителей Газы за похищения израильтян

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил эвакуировать около 1 млн жителей города Газа на юг анклава и уничтожить его инфраструктуру в случае захвата «Хамасом» хотя бы одного израильского военнослужащего или гражданского. Об этом он заявил на государственной церемонии памяти погибших в Войне Судного дня, передает The Times of Israel.

Кац сослался на разведывательные данные о возможных намерениях «Хамаса», не раскрыв их содержание. «Если даже один израильский солдат или гражданин будет похищен», население города Газа будет эвакуировано на юг, заявил министр. Он также пригрозил разрушением инфраструктуры и зданий, в том числе жилых.

9 августа 2026 г. премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказался выводить израильские войска из сектора Газа до полного разоружения «Хамаса». Премьер отверг предложенный «Советом мира» США план урегулирования из 15 пунктов и заявил, что движение должно передать все имеющееся у него оружие. 17 августа Израиль и «Совет мира» договорились о разоружении «Хамаса» и демилитаризации сектора Газа до начала восстановления анклава.

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