Израиль и «Совет мира» договорились разоружить «Хамас» до восстановления Газы

9 августа Нетаньяху отверг документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в Газе, предложенный «Советом мира» США. Он подчеркнул, что армия обороны Израиля не начнет вывод войск из сектора Газа до полного разоружения «Хамаса». При этом израильский премьер сообщил, что власти страны продолжают обсуждать свои возражения по поводу плана с США.