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Израиль и «Совет мира» договорились разоружить «Хамас» до восстановления Газы

Ведомости

Израиль и «Совет мира» договорились, что разоружение палестинского движения «Хамас» и демилитаризация сектора Газа должны предшествовать восстановлению анклава. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает «РИА Новости».

17 августа Нетаньяху провел в Иерусалиме переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и высоким представителем «Совета мира» по Газе Николаем Младеновым.

По итогам встречи стороны договорились создать две рабочие группы. Первая будет заниматься разоружением «Хамаса» и демилитаризацией сектора Газа. Израиль и «Совет мира» намерены провести этот процесс «в кратчайшие сроки» и завершить его до начала любых восстановительных работ в анклаве.

Вторая рабочая группа займется вопросами обеспечения жителей сектора Газа чистой водой, а также другими проблемами в сфере общественного здравоохранения.

16 августа телеканал Al Hadath сообщил, что Кушнер также встретится в Каире с делегацией «Хамаса». Во встрече примут участие посредники из Египта, Турции и Катара.

9 августа Нетаньяху отверг документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в Газе, предложенный «Советом мира» США. Он подчеркнул, что армия обороны Израиля не начнет вывод войск из сектора Газа до полного разоружения «Хамаса». При этом израильский премьер сообщил, что власти страны продолжают обсуждать свои возражения по поводу плана с США.

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