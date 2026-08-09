Нетаньяху: Израиль отвергает план «Совета мира» США по Газе
Израиль отвергает документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенный «Советом мира» США. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании правительства, передает The Times of Israel.
«Я хочу внести ясность. Израиль отвергает документ из 15 пунктов», – сказал он. Нетаньяху подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не начнет вывод войск из сектора Газа до полного разоружения палестинской группировки «Хамас».
По словам премьера, речь должна идти о передаче движением всего имеющегося у него оружия, включая тяжелое. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль настаивает на «реальном, а не фиктивном» разоружении «Хамаса».
При этом израильский премьер сообщил, что власти страны продолжают обсуждать свои возражения по поводу плана с США. По его словам, часть американских предложений устраивает Израиль, а часть – нет. ЦАХАЛ также продолжит операции по устранению угроз израильским военнослужащим и гражданам страны.
Нетаньяху также заявил, что не согласится на создание палестинского государства ни в секторе Газа, ни на Западном берегу реки Иордан.
Поддерживаемый США «Совет мира» ранее предложил план послевоенного устройства сектора Газа, который принял «Хамас». Военно-политический кабинет Израиля одобрил возможное размещение в анклаве международных стабилизационных сил, которые должны разоружить «Хамас» и взять территорию под контроль.
«Совет мира» был создан по инициативе США для управления и восстановления сектора Газа после завершения активной фазы конфликта. Структура сформирована на основе одобренного ООН мирного плана и итогов «Саммита мира» 2025 г.
Главной задачей органа является полная демилитаризация «Хамаса» и координация вывода израильских войск из анклава. Также организация распределяет гуманитарную помощь и координирует масштабное экономическое восстановление разрушенного сектора.
6 августа The Guardian писала, что «Совет мира» США заключил первый контракт на строительство военной базы в секторе Газа. По данным газеты, контракт, который пока не оформлен окончательно, получила американская компания Arkel International. Проект предусматривает строительство военного форпоста размером 100 на 120 м, рассчитанного на размещение 150 марокканских военнослужащих.