Нетаньяху: Израиль отвергает план «Совета мира» США по Газе

При этом израильский премьер сообщил, что власти страны продолжают обсуждать свои возражения по поводу плана с США. По его словам, часть американских предложений устраивает Израиль, а часть – нет. ЦАХАЛ также продолжит операции по устранению угроз израильским военнослужащим и гражданам страны.