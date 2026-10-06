Кац: ЦАХАЛ готовится к возможному конфликту с силами Палестинской администрации

По словам Каца, ЦАХАЛ отрабатывает сценарий, при котором силы безопасности ПНА и связанная с ней организация «Танзим» могут обратить оружие против израильских поселенцев и военнослужащих. Министр заявил, что в таком случае Израиль объявит войну Палестинской администрации, а армия начнет масштабное наступление в соответствии с планом, который был утвержден премьер-министром Биньямином Нетаньяху и самим Кацем.