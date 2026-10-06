Кац: ЦАХАЛ готовится к возможному конфликту с силами Палестинской администрации
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание готовиться к возможному сценарию конфликта с силами Палестинской национальной администрации (ПНА) на Западном берегу реки Иордан. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает The Times of Israel.
По словам Каца, ЦАХАЛ отрабатывает сценарий, при котором силы безопасности ПНА и связанная с ней организация «Танзим» могут обратить оружие против израильских поселенцев и военнослужащих. Министр заявил, что в таком случае Израиль объявит войну Палестинской администрации, а армия начнет масштабное наступление в соответствии с планом, который был утвержден премьер-министром Биньямином Нетаньяху и самим Кацем.
Предполагаемая операция, по словам министра, должна быть «короткой и мощной». Она может предусматривать применение сухопутных и воздушных сил, уничтожение вооружений и инфраструктуры, а также действия против руководителей ПНА. Кац подчеркнул, что власти Израиля не намерены допустить многолетней интифады.
8 сентября Израиль прекратил участие Великобритании в подготовке сил Палестинской автономии на Западном берегу. Решение стало частью ответных мер на британские санкции, в том числе запрет на торговлю с израильскими поселениями на Западном берегу.
22 сентября Кац пригрозил эвакуировать около 1 млн жителей города Газа на юг анклава в случае захвата «Хамасом» израильского военнослужащего или гражданского. Он также заявил о возможности уничтожения городской инфраструктуры.